Renata Urzúa priorizó su bienestar y pausó su carrera para sanar

ACAPULCO.- La temporada de 2020 pintaba para ser una de las mejores años en la trayectoria de la tenista, Renata Zarazúa. Tras convertirse en la primera mexicana en alcanzar las semifinales del Abierto Mexicano de Acapulco y acaparar portadas por ser la primera tricolor en entrar al main draw del Roland Garros desde 1961, cuando lo consiguió Yola Ramirez, puso en pausa a su carrera por cuestiones de salud mental, uno de los temas que gana relevancia en la esfera deportiva.

Zarazúa charló con Excélsior. Contó que priorizó su salud mental antes de sus metas deportivas dentro del deporte, motivo por la que ha estado distante de las canchas desde entonces.

Definitivamente lo tenístico no ha sido mi prioridad. Me ha costado mantenerme bien de salud y físicamente, que es lo que no me ha ayudado a disputar torneos y poder rendir bien en la cancha. La salud va primero que todo, entonces poco a poco me estoy abriendo a platicar de mis problemas, pero sigo entrenando y sigo luchando para jugar con lo que tengo y puedo”.

La tenista de 25 años recuerda cómo en aquel 2020 disfrutó muchos de los mejores momentos de su carrera, con los que incluso fue considerada la nueva estrella del tenis nacional.

Jugar en México es lo mejor, te da una energía diferente. Todos los mexicanos coincidimos en eso y disfruto mucho hacerlo, creo que por eso me fue tan bien. La gente me llenó de buena vibra y energía, espero repetirlo otra vez muy pronto. Fue una experiencia que me ayudó a confiar mucho en mí.”

De familia con abolengo en el mundo del tenis, Renata tomó el gusto por el deporte blanco gracias a su tío, Vicente Zarazúa, quien representó al país en Copa Davis y el torneo Olímpico en 1968.

Desde muy chica me atrapó por ser un deporte que te exige mucho y eso al final es un reto muy grande en la vida. Vicente tuvo mucho que ver en mi gusto por el tenis. Tener a un familiar que ha logrado grandes cosas es algo muy importante y un empujón en mi carrera”.

A pesar de que en 2020 la WTA se separó del Abierto Mexicano de Acapulco, la joven tenista mexicana destacó que el tenis nacional atraviesa uno de sus mejores años.

Estamos en nuestro mejor momento, todos muy cerca de estar dentro de los top 100 del ranking. En los Grand Slams cada vez se da más la oportunidad de que los mexicanos participemos y eso refleja el trabajo que hemos hecho nosotros. Definitivamente el tenis mexicano está en su mejor momento y debemos aprovecharlo”.