Berrettini disfruta su pase a octavos de final en Acapulco

ACAPULCO-Matteo Berrettini consiguió su pase a los octavos de final del Abierto Mexicano de Acapulco tras vencer a Alex Molcan. El italiano ganó el primer set con parcial de 6-0 y para el segundo juego el eslovaco decidió abandonar la competencia quejándose de una lesión.

Berrettini ahora alza la mano para ser considerado para conquistar el certamen de tenis luego de las bajas que se confirmaron ayer ante las partidas de Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, dos de los principales favoritos. El italiano está en la lucha por un doblete, pues en el certamen de dobles compite junto a su hermano Jacopo Berrettini.

Es una emoción muy grande por lo que significó estar aquí. Mi hermano fue quien me impulsó a jugar tenis, porque a los cuatro años ya no quería hacerlo, no me gustaba y me pidió cuando tenía ocho años que lo retomara, porque iba a disfrutar mucho este deporte. Siempre estamos juntos, entrenamos juntos y para mi familia es algo muy emocionante vernos jugar”, concluyó el italiano actual número 24 del ranking de la ATP.