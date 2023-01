“Hay cosas que nos mantienen humildes y otras que no”, expresó entre carcajadas Maca Carriedo en el programa de Adela Micha, mientras se comentaban de uno de los consejos de Martha Debayle para recibir visitas en casa.

Hace unos días, a través de Tik Tok, Martha Debayle publicó un video de dos minutos en el que explicaba algunas recomendaciones para cuando hay visitas, en uno de los cuales dijo: “las latas son horribles” y que si en su hogar pedían algún refresco, ella utilizaba una especie de calcetines para cubrir el contenedor de aluminio.

Ahora fue en Me lo Dijo Adela que los consejos de la conductora se pusieron a prueba en una broma que hizo Maca Carriedo durante la transmisión de este 16 de enero, cuando le ofreció a Adela Micha un refresco de dieta.

“Aceptémoslo las latas son horribles”, señaló Maca Carriedo mientras acomodaba la bebida en un calcetín para pies de color blanco. La reacción de Adela Micha fue casi instantánea: comenzó a reírse descontroladamente mientras su compañera acomodaba el refresco.

“No ‘manita’, ¿de plano?”, expresó Adela Micha mientras Maca terminaba de acomodar su bebida. Enseguida la conductora notó que la prenda que se utilizó era de marca y, mientras soltaba otro par de risas, exclamó “ve qué bonito nuestro calcetín”.

“Hay cosas que nos mantienen humildes y otras que no”, finalizó Carriedo. Mantuvieron el calcetín en las latas durante toda la transmisión del programa.

Los consejos de Martha Debayle para recibir visitas

Además de “las latas son feas”, la comunicadora también hizo otro tipo de recomendaciones para asegurar una buena impresión con las visitas.

Cómo servir un vaso de agua: Debayle pone un ‘tache’ al vaso solo con agua y en cambio dice que para ‘elevar el nivel’ es recomendable llevar una charolita con un recipiente, una jarra pequeña con el líquido, una hielera y unas pinzas; no podía faltar la servilleta de tela.

Cómo ofrecer té helado: El vaso con el té también debería tener una ‘mejor versión’, comenta Martha. Para ello expone una charola con una tetera desmontable para separar la bebida de los hielos para vertir en un vaso ‘lindo’ resulta más adecuado.

Cómo ofrecer pan dulce: La mexicana explica que las donas, panquecitos, conchas, entre otras piezas de pan dulce no deberían servirse de forma austera en un plato. Según la comunicadora, es mejor distribuirlos en una charola de dos pisos.

Cómo servir queso con galletas: El último bloque de consejos de Martha Debayle asegura: “lo que viene a la mesa tiene que estar supervisado por uno” y destaca una manera más ‘bonita’ de servir queso. Recomienda no llevar la ‘bola de queso completa’ y solo acercar fragmentos pequeños acompañados de varios utensilios, por supuesto todo en una charola.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad de utilizar los consejos de Martha Debayle como memes. Algunas críticas a la comunicadora señalan que pese a que menciona la ‘facilidad’ con la que se pueden conseguir los utensilios, en el que la mayor parte de la población vive ‘al día’, por lo cual resulta poco viable.

Sin embargo no es la primera vez que Debayle se convierte en un meme, ya que cuando murió la reina Isabel II el año pasado, usuarios de redes sociales se burlaron de que asegurará que su hija llamaba “abuela” a la monarca.