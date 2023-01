Después de que Shakira lanzó su nuevo tema ‘BZRP Music Sessions #53′ en colaboración con el productor argentino Bizarrap, una marca de relojes ha estado en el centro de la conversación por la mención: “cambiaste un Rolex por un Casio” y hasta el vocalista Eduin Caz se vio en medio de la tendencia.

En días pasados publicó un video en sus redes sociales donde habla sobre su estado de salud tras la operación que le realizaron y se escucha de fondo el nuevo tema de Shakira. Aunque los usuarios especularon que era ‘team Shakira’, Eduin luego comentó: “Ni cuenta me había dado de la canción de fondo, se notó que andamos en trauma”.

Este lunes de nuevo fue relacionado con la polémica de la colombiana y su expareja Gerard Piqué: “Ahí te va peinado”, escribió el vocalista de Grupo Firme en una historia de Instagram donde muestra su reloj Casio, mientras escucha a un cantante en un espectáculo.

El reloj de Eduin Caz

El exitoso cantante de Grupo Firme en más de una ocasión ha mostrado costosos accesorios, como en mayo de 2022, cuando fue visto con un reloj Cartier Panthere cuyo valor estimado rondaba los 680 mil pesos.

En esta ocasión, Caz exhibió en sus redes un reloj Casio G-SHOCK, el cual, según el sitio web oficial de la empresa, es un modelo anunciado en 1983, cuando salieron los nuevos relojes de la serie GM6900 con biseles metálicos de acero inoxidable, los cuales buscan encajar con la “moda de lujo de alta elegancia” y también en la “moda callejera moderna”.

Estos modelos se caracterizan por garantizar altos niveles de resistencia. Hay una enorme variedad de colores y diseños que empiezan con la serie G-8900 y cuyo precio tiene asciende a los mil 699 pesos, hay otras versiones de mayor precio como el G-Shock del 40 aniversario que solamente tiene 500 ejemplares en todo el mundo y cuesta 222 mil pesos mexicanos.

En el caso del reloj de Eduin Caz, por sus características es un GM6900-1, con triple indicador, resistente al agua, con retroiluminación electroluminiscente, el cual se vende por un precio que arranca en cinco mil pesos mexicanos; sin embargo, esta es una versión personalizada con piedras brillantes que parecen ser diamantes, lo cual aumenta su valor y no se encuentra a la venta en las tiendas en línea de la empresa.

La reacción de Casio a la nueva canción de Shakira

La empresa Casio se ha pronunciado ante la mención que ha hecho Shakira en su colaboración con Bizarrap.

A través de la cuenta oficial de la División Educativa de Casio, la compañía explicó que sus productos son “para toda la vida”.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción”, puntualizó la empresa en un tuit, ya que después de que saliera ‘BZRP Music Session #53′ en redes sociales se popularizó el nombre de los relojes.

Este 13 de enero Gerard Piqué anunció un supuesto patrocinio por parte de la marca de relojes Casio para la King League, un torneo de eSports del cual es presidente; sin embargo, previo a la transmisión en vivo donde dio la noticia, se le vio usando un Rolex.

Casio no ha aclarado si en realidad existe un acuerdo con el futbolista, pero en Instagram la cuenta oficial Casio Relojes España se limitó a decir que circulan diversos comunicados falsos de cuentas que no están relacionadas con la empresa, entre ellas, las páginas de Twitter que lanzaron mensajes como: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos cambiaron por Clara Chía”.

En sus redes oficiales sí se lee: “Nos encanta que esto nos salpique”, en referencia a la canción de la colombiana.