Alan Pulido defiende a Messi: ‘eso es normal en un vestidor’

By

Luego de la polémica que surgió con Lionel Messi tras el partido entre México y Argentina en el Mundial, el jugador mexicano Alan Pulido defendió al argentino al mencionar que eso es normal en el vestidor y se ve que el jugador del PSG se quiere quitar el tachón.

“Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección mexicana, para los que no saben mucho de futbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón”, publicó en redes sociales.

Tras el partido ante México, se vio a Lionel Messi supuestamente pateando la playera de México que estaba en el suelo, provocando la reacción inmediata de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, quien publicó varios mensajes en redes sociales contra el jugador argentino.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, dijo Álvarez el lunes en su cuenta de Twitter, que tiene 2.2 millones de seguidores.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, añadió Álvarez en otro tuit acompañado de dos emojis de puños, una cara roja enfurecida y una llama.

Después de ello, varios personajes se han subido a la temática para defender a Messi, entre ellos Sergio Kun Agüero y el boxeador Ezequiel Matthysse.

La Selección de México se medirá a las caras con Arabia Saudita este miércoles, en duelo vital para ver si sigue en el Mundial o se despide en la Fase de Grupos.

Por su parte, Argentina también luchará por su boleto a Octavos de final cuando se mida a Polonia en el cierre del Grupo C del Mundial.