Chabelo se confesó con ‘Checo’: ‘quise ser piloto, pero era muy pobre’

Xavier López ‘Chabelo’ tenía el deseo de ser piloto de carreras, pero confesó “que era muy pobre”, así lo reveló Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio ‘Checo’ Pérez, cuando mostró una fotografía del momento en que el piloto tapatío, en ese entonces de 12 años, fue invitado a un programa de televisión para dialogar con Brozo.

Esta fotografía tiene un significado muy especial. Hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista, a Televisa, lo invitó Brozo, y cuando estaba en la entrevista viene el personaje ídolo de Checo, Chabelo, a saludarlo. Brozo pensaba que Chabelo venía con él, no, venía a saludar a Checo.

Platica con Checo, aquí es cuando tenía 12 años y corría go karts, y le dice Chabelo: ‘Checo te felicito, sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los go karts, yo quise ser piloto pero era muy pobre”, contó.

En la fotografía se aprecia a ‘Checo’ con un traje amarillo, mientras Brozo veía su laptop.

En el pasado Gran Premio de Japón de la F1, Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en el segundo lugar.

Actualmente, el piloto mexicano disputa el segundo lugar del Mundial de Constructores con Charles Leclerc, a quien le aventaja por un punto.

‘Checo’ Pérez ha subido en 24 ocasiones al podio durante su carrera en la F1 y acumula mil 149 puntos.