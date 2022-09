El actor y cantante Ernesto D’Alessio y su esposa, la influencer Charito Ruiz aceptaron que se encuentran viviendo una crisis matrimonial después de quince años juntos y cuatro hijos luego de que una revista asegurara que supuestamente el también expolítico le fue infiel.

Por medio de un comunicado en las historias de sus redes sociales, Ruiz habló de la situación al pedir empatía y privacidad, además de no inventar versiones ya que están enfrentando juntos los problemas en su relación. “Sé que saldremos de esta”, escribió.

“Con la verdad (que Ernesto y yo sabemos) es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que, lejos de apoyarnos entre mujeres (porque no soy la única que ha vivido algo así) estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar, no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos”, agregó.

Así se conocieron Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz

En el 2006, el hijo de Lupita D’Alessio ofreció una presentación en un restaurante de Monterrey, que pertenece al papá de Rosario Ruiz. Aunque cruzaron miradas ese día, el que calificaron como amor a primera vista surgió un día después, cuando el intérprete fue invitado a desayunar por la familia junto a María del Sol.

Tras la reunión, la pareja intercambió sus datos personales y a partir de entonces nunca dejaron el contacto. Tras formalizar la relación celebraron su boda en un hotel de Monterrey el 19 de mayo de 2007, ante cerca de 500 invitados.

En un mensaje en su aniversario del año pasado, Ernesto la calificó como una gran mujer, consejera, empresaria, mamá, hija, nieta y el amor de su vida. En 2019, D’alessio se convirtió en el padre legal de Jorge, el primer hijo de Charito, a quien le dio su apellido.