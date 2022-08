Cerveza ya no se producirá en el norte por sequía; AMLO ofrece ‘mudanza’ al sureste

By

Ante las condiciones de sequía concentradas en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no se podrá producir cerveza en dicha región.

“No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es ya no se va a producir cerveza en el norte, ya veda, ¿quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí esta el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan”, adelantó este lunes.

El mandatario planteó trasladar la producción de cerveza y otros alimentos al sur de país, donde las condiciones son más favorables, según afirma.

“Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se esta sacando es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna”, advirtió.

Coahuila, Sonora y Chihuahua son los tres estados que actualmente enfrentan una sequía extrema en el país, ocasionada principalmente por “La Niña”, un fenómeno climatológico extendido usualmente por tres años consecutivos desde 2020 y que se podría mantener hasta finales de 2022, según explicó un miembro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en entrevista para El Financiero.

Además, la carencia de agua se ha visto exacerbada por la extracción para uso industrial al norte del país, que no está completamente regulada.

Ante esta situación es que el mandatario federal propuso regular la concesiones otorgadas a las industrias asentadas en el norte así como darle prioridad al consumo doméstico de agua.

“Por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos es importante poner orden en todo lo que es las concesiones de agua y darle la prioridad como debe de ser al usuario al que utiliza el agua para alimentarse para desarrollarse, el agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, es un derecho humano eso lo vamos a garantizar”.

¿Dejarán de producir las cerveceras en México?

Aunque López Obrador amagó en días pasados con no otorgar más concesiones de agua para la industria al norte del país, aclaró que la producción de insumos no se detendrá, solo deberá trasladarse al sur.

Para ilustrar su planteamiento recurrió al caso de Mexicali con la empresa Constellation Brands, la cual decidió mudarse al estado de Veracruz luego de la disputa con los pobladores por el agua.

“Tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso a las cerveceras, México ya es el país que más produce cerveza en el mundo y sí son empleos, es inversión, divisas porque se está exportando cerveza, es de lo que más se exporta, ha crecido”, comentó el mandatario.