México pide perdón a la afición

México está a un paso de consumar otro fracaso, por lo que Kenti Robles, capitana del Tricolor femenil, pidió perdón a la afición tras la goleada de 3-0 que le propinó Haití en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Premundial de la Concacaf.

“Pedirle perdón a la afición, al cuerpo técnico. Las jugadoras no hemos podido plasmar lo que hemos trabajado. Lo siento mucho, de corazón de verdad”, indicó la número dos en los dorsales, quien se fue del encuentro con cartón preventivo.

Con dos partidos sin goles y estando en casa, Robles afirmó que no sabe qué es lo que sucede en el Tricolor y, con la voz entrecortada, reiteró que lo siente mucho.

“Cada quien debe de estar tranquilo, pasar su mal trago y ver en qué ha fallado cada persona. Ojalá si lo supiese no me sentiría como me siento. Poder llevar esta camiseta, representar este país y al final no se ve reflejado todo en el campo, de verdad que lo siento mucho”, mencionó.

El próximo lunes, México cerrará la Fase de Grupos ante EU, buscando un milagro. Necesita golear a las bicampeonas del mundo y que Jamaica y Haití no empaten.