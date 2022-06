La cantante Billie Eilish, quien ha sido ganadora de siete premios Grammy, reveló que usó a una bailarina como doble al inicio de su show como cabeza de cartel en la pasada edición del festival musical Coachella, justo cuando en la introducción se daba paso a fragmentos de sus canciones como ‘Oxytocin’ y ‘Happier Than Ever’, hecho del que nadie se dio cuenta.

“La vestí con un look de desfile que había usado antes. Conseguimos una peluca negra, le pusimos moños, le dimos una máscara, gafas de sol y usó mis zapatos y mis calcetines”, dijo en entrevista con Matt Wilkinson en Apple Music 1.

Las columnas de humo y la iluminación inundaron el escenario mientras su supuesta figura se paraba frente a su público, aunque no era ella. “La puse en la parte trasera y se quedó allí mientras se encendían las luces y todos pensaban que era yo. Y nadie supo que no fui yo, literalmente nadie lo supo. Y mientras ella está allá arriba, me pongo un gran abrigo negro, un chaleco, una capucha y solo anteojos”, agregó quien recientemente estrenó el tema ‘TV’ en un concierto en Reino Unido.

Asimismo, la joven de 20 años afirmó que no es la primera vez que recurre a este truco para vivir la experiencia. “Es algo que he hecho de forma ocasional en diferentes lugares y cuando sale bien es bastante increíble”.

Billie Eilish habla sobre su Síndrome de Tourette

La intérprete se ha mostrado muy abierta en cuanto a sus episodios personales, como cuando afirmó que la vacuna la salvó del COVID-19, su exposición a la pornografía cuando era una niña y el Síndrome de Tourette tras el cual desarrolla algunos tics que nunca se van por completo.

“Muevo la oreja hacia atrás, levanto la ceja, hago sonar la mandíbula, flexiono este brazo, el otro brazo, flexiono los músculos. Son cosas que no notarías solo si estás teniendo una conversación conmigo, pero para mí son agotadoras”, contó a David Letterman.