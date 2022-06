Ángela Aguilar se ha convertido en una de las artistas jóvenes más populares y con mayor influencia en la actualidad. La menor de la llamada Dinastía Aguilar cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales -8.6 millones en Instagram y 9 millones en TikTok-; en esta última, recientemente hizo su primera transmisión, aunque al parecer se salió de control.

Durante el video en vivo, que realizó con la intención de interactuar con sus seguidores, hubo un momento donde la joven entró en pánico, pues algunos no paraban de enviarle regalos -los cuales se pueden intercambiar por dinero-.

La situación hizo que Ángela se sintiera en aprietos y solo pudo pedirle a sus fanáticos que no le enviaran dinero ni donaciones, como le llaman en la plataforma. Incluso solicitó ayuda a su hermana, quien tampoco pudo hacer algo para evitarlo.

“Esto no es para que me manden dinero […] Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé cómo parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡No! Aneliz ¿Qué hago? “, expresó la cantante mientras reía nerviosa al no saber cómo funcionan exactamente los regalos en la red social.

Su reacción ante esta situación se volvió viral y marcó el regreso de la artista a redes sociales, ya que después de estar involucrada en distintas polémicas relacionadas a su expareja, Gussy Lau, ‘se tomó un descanso’.

¿Cómo funcionan los regalos en TikTok?

TikTok ha habilitado una función con la cual puedes enviar regalos o donaciones a tus creadores de contenido favoritos, que a su vez se traduce en dinero que ellos podrán retirar cuando deseen, siempre y cuando su cuenta lo permita.

Si quieres enviar regalos y donaciones a tus tiktokers favoritos, debes hacer lo siguiente:

Durante un video LIVE, pulsa en el icono de Regalo en la parte inferior.

Elige el regalo que te gustaría enviar -dependiendo del regalo que envíes, será la cantidad que dones y, por ende, lo que se descuente de tu cartera-.

Si necesitas recargar monedas, pulsa en ‘Recargar’ y sigue las instrucciones.

Debajo del regalo, pulsa en ‘Enviar’.

Ten en cuenta que, para enviar un regalo durante un live, debes tener como mínimo 18 años -19 en Corea del Sur o 20 en Japón-. Solo los live que tengan el icono de Regalo en los comentarios pueden recibirlos de sus espectadores.

Sin embargo, no todas las cuentas de TikTok son elegibles para recibir donaciones durante los live; debes de cumplir algunos requisitos, tales como:

Formar parte del programa Creator Next.

Tener como mínimo 18 años -19 en Corea del Sur o 20 en Japón-.

Tener un mínimo de 10 mil seguidores, y tu cuenta debe tener una antigüedad mínima de 30 días.

Tu cuenta no debe tener penalizaciones.