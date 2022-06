Cuando la actriz mexicana Gaby Rivero, quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela Amor dividido, tenía 16 años vivió una aventura con el estadounidense Sylvester Stallone a quien conoció tras una búsqueda luego de enterarse que visitaría la Ciudad de México, por lo que hizo todo lo que estuvo a su alcance para platicar con él.

Todo ocurrió luego de una desilusión amorosa de quien formara parte de Carrusel ya que su entonces novio se acababa de mudar a Wisconsin para estudiar, lo que la dejó desconsolada y llorando en su habitación. Pero todo cambió cuando se puso como meta conocer a su ídolo –que grabó un video para promocionar la clase de boxeo en el Zócalo de CDMX– gracias a películas como Rocky.

El beso entre la actriz y Stallone

Rivero tuvo varias oportunidades para localizar al actor de entonces 35 años. En una entrevista con el programa El minuto que cambió mi destino, confesó que la primera fue por medio de Jacobo Zabludovsky, que era su profesor, pero no tenía tiempo de llegar a Televisa Chapultepec.

Sylvester premiaría al ganador de una carrera, pero Gaby notó que, aunque lograra su objetivo, no podría tener mucho tiempo a su lado, así que también lo descartó. Finalmente pudo convencer a su hermana (a quien le pidió que fuera su traductora) para acompañarla a un hotel en donde daría una conferencia de prensa, por lo que se hizo pasar por periodista y así pudo cumplir la misión.

“Cuando lo vi mi corazón me hizo así. Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él. Subimos a una suite que tenía e íbamos a comer en un restaurant privado”, contó. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados porque unos fans lo estaban esperando. “Dijo que nunca fuera famosa, que tu mundo se reducía a cuatro paredes. Y pidió room service, ahí estábamos con mi hermana, la secretaria y sí, sí lo besé”, agregó.

Aunque no lo volvió a ver –existía la posibilidad que se quedara un día más si no llovía– recordó cómo fue la experiencia para ella. “Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, sí porque tuvo parálisis”.