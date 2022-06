El conductor Pedro Sola no estará en las próximas transmisiones del programa de espectáculos del que forma parte luego de que tuviera que acudir al hospital para cuidar su salud por un problema de cataratas en sus ojos, razón por la que fue intervenido.

“Posando con mi Dr. quien me acaba de devolver la luz y los colores brillantes con la operación que me realizó de cataratas en ambos ojos. Uno no sabe lo que se va perdiendo de agudeza visual gradual hasta que la situación se revierte”, escribió a través de sus redes sociales junto a una fotografía.

Hace unas semanas, Sola explicó por qué había estado consultando regularmente a los médicos. Ahora solo le queda un poco de descanso para recuperarse al cien por ciento, por lo que se tomará unos días libres.

Luego de que Alex Montiel acudiera con su personaje de “El escorpión dorado” a Ventaneado, Pati Chapoy subió una fotografía donde se ve a Pedrito con un parche en el ojo, un cubrebocas e indispuesto mientras descansaba en la cama de un cuarto de hospital. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios, quienes relacionaron la visita con su estado.

“Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto”, escribió Chapoy sin dar más pistas, por lo que se habló sobre el semblante serio e incómodo que lució con Montiel, incluso haciendo muecas en señal de disgusto ante sus irreverentes bromas.

Sin embargo, el propio conductor relató los detalles detrás de la imagen. “Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata (…). Ahora tengo otro problema porque, al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, pues no veo bien, pero veo como mucha luz. Dentro de ocho días me operarán la otra catarata y ya espero que quede bien”.