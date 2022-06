El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los legisladores mexicanos no son “borregos” de los líderes de los partidos de oposición, quienes hace unos días amenazaron con una moratoria constitucional con el objetivo de rechazar todas y cada una de las iniciativas de reforma constitucional de AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario ironizó sobre la decisión del PAN, PRI y PRD de vetar sus propuestas afirmando que “están en huelga” . No obstante, les envió un giño e indicó que “es de sabios cambiar de opinión”.

“Su función es legislar. Además los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos. No son borregos, son representantes populares”, sentenció en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo dijo que tiene la esperanza de que rectifiquen, pero que los partidos de oposición están “muy molestos” por los resultados electorales del pasado 5 de julio y que la moratoria constitucional es su forma de “desquitarse”.

“Los domina su conservadurismo […] Es de lo más retrograda que hay en lo político”, aseguró.

En este contexto, López Obrador hizo eco de las palabra de Mario Delgado, quien afirmó que los dirigentes de la alianza ‘Va por México’ “han ayudado mucho al crecimiento” de la Cuarta Transformación.

“Si yo actuara de mala fe hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación”, comentó.

Finalmente, cuestionado sobre si seguirá enviando propuestas al Congreso, el mandatario afirmó que sí y que comenzará con una iniciativa para eliminar el Horario de Verano la próxima semana.