La oposición solo ‘estorba’, AMLO ante Moratoria Constitucional anunciada por ‘Va por México’ El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este vienes que los partidos de oposición de México solo se dedican a estorbar.

Cuestionado sobre la ‘moratoria constitucional’ que anunció este jueves la alianza Va por México conformada por el PAN, PRI y PRD, el mandatario señaló que la ‘nueva estrategia’ no contiene nada nuevo, pues durante toda su administración no han ayudado ni propuesto nada.

“No hay nada nuevo, es lo que han hecho. No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba”, sentenció AMLO durante la conferencia de prensa realizada en Huatulco, Oaxaca.

“Imagínense decir ‘vamos a bloquear una reforma electoral’. ¿Qué provecho tiene eso?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo indicó que la oposición sigue sin entender “que las cosas ya cambiaron” y que es “el pueblo el que manda y decide”.

Asimismo indicó que la ‘moratoria constitucional’ propuesta por la alianza opositora “no les ayudará” ya que los cambios fundamentales que tenía previstos, ya se dieron.

“Si bloquean las iniciativas de reforma vamos a utilizar el marco jurídico y vamos a salir adelante frente a todos los obstáculos. Es que ya la verdad, ya lo fundamental ya salió”, aseveró.

Finalmente, el presidente aseguró que esta ‘moratoria constitucional’ solo los afecta a ellos, y de paso, al pueblo.

“Dicen ‘nos oponemos’, ¿A quien perjudican? Al pueblo. Esa actuación retrógrada les afecta a ellos también, política y electoralmente”, señalo.

¿En qué consiste el ‘freno’ de Va por México?

La moratoria constitucional consiste en cuatro puntos iniciales:

En lo que resta a la LXV Legislatura, es decir, hasta 2024, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD “no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Los diputados y senadores que participan y presiden en dependencias y órganos de Gobierno, comisiones y grupos de trabajo, tendrán una participación estricta en lo indispensable e institucional “para dar curso y trámite al proceso legislativo”.

Los partidos de la coalición se comprometen a estar ‘al tiro’ para “impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuarán recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte”.

Esta moratoria solo aplicaría para las reformas constitucionales, por lo que aún se impulsarán iniciativas en la ley secundaria, como ejemplo la reforma al litio, que fue aprobada sin necesidad de una mayoría calificada.