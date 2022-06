Qué grande es ‘Checo’; manda fuerzas a paciente con cáncer

Sergio ‘Checo’ Pérez mostró su nobleza al grabar un video y mandarle fuerzas a un admirador suyo, que hace un par de años le diagnosticaron cáncer de colon.

La hija del admirador Pio Galindo empezó una cadena de mensajes, donde también pidió el apoyo de diversos tuiteros. Explicó que, hace una semana, su papá tuvo una perforación en el intestino, está delicado de salud y su ánimo decayó.

Una de las primeras sorpresas fue que el piloto mexicano respondió su mensaje y, posteriormente, grabó el video.

“Te quiero mandar un mensaje para animarte mucho. Me contactó tu hija, que estuvo moviendo cielo, mar y tierra para dar conmigo. Afortunadamente ya pudimos estar en contacto y nada, solo mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría, mucha fuerza. Saludos”, mencionó el piloto de Red Bull.

Su fan admitió que le dieron la sorpresa de su vida y agradeció el gesto. Recordó que siempre ha sido admirador del tapatío en GP2.

“Te vi debutar en Australia, con Sauber, siempre has sido inspiración, no solo para mí sino para miles y miles de mexicanos… Estoy seguro que vas a pelear por el campeonato este año, ‘Checo’ muchas gracias y tu gesto refleja no bondad de tu corazón. No sabes cuánto me ha motivado esto”, dijo.