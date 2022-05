En las últimas semanas, Johnny Depp se ha enfrentado en la corte contra su exesposa Amber Heard después que la demandó por 50 millones de dólares por difamación luego de un artículo de opinión en donde la actriz aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica; mientras él niega haberla violentado, ella ha mostrado diversas imágenes como prueba.

Después de que varios testigos (como su hermana Whitney Henríquez) declararan en su contra, hay quienes han mostrado su apoyo al protagonista de Piratas del Caribe como Eva Green y más recientemente Courtney Love, quien recordó por medio de un video cuando Depp le salvó la vida al sufrir una sobredosis en 1995.

“Realmente no quiero hacer juicios públicamente. Solo quiero decirles que Johnny me dio resucitación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis afuera de The Viper Room”, expresó en redes sociales vía Page Six. En el club, ubicado en Sunset Strip de West Hollywood, California, Depp era copropietario.

Mientras que Love se refugiaba en el alcohol y las drogas para lidiar con el suicidio de Kurt Cobain, Depp se acercó a su hija Frances Bean, a quien incluso le escribió una carta para su cumpleaños número 13, pese a que no se conocían del todo en ese momento.

“Johnny, cuando estaba drogada y Frances tenía que sufrir eso, le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me mostró. Luego envió limusinas a su escuela donde todos los trabajadores sociales rondaban, sin que se los pidieran, para que ella y todos sus amigos fueran a Piratas del Caribe.

“Lo hizo un montón de veces. Él le dio su propio asiento (en los estrenos) con su nombre. Nunca había visto una de esas películas, pero (Frances) las amaba. Sabes, ella me dijo cuando tenía 13 años: ‘Mamá, me salvó la vida’”, apuntó.

La postura de Courtney Love sobre Amber Heard

Aunque contó los gestos que el histrión tuvo con su familia, la cantante aseguró sentir empatía por la situación que vive la actriz de Aquaman ya que ella misma ha sido objeto de críticas y odio de los seguidores de Nirvana a través de los años.

“He sido la mujer más odiada de Estados Unidos. He sido la mujer más odiada del mundo antes de TikTok. Tengo mucha empatía por lo que debe sentir Amber. Wow, ¿te imaginas ser ella?”, se preguntó. “Pero si usas un movimiento para tu propio beneficio personal, y habitas espacios interseccionales feministas queer, y abusas de ese momento, entonces espero que se haga justicia sea lo que sea”, agregó.