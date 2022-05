Después de que Amber Heard mencionó a Kate Moss en el juicio por difamación que enfrenta contra Johnny Depp en Estados Unidos, la modelo británica y expareja del actor será llamada al estrado este miércoles. Su participación genera mucha expectativa, ya que el equipo legal de Depp había estado esperando esta oportunidad.

Según medios internacionales como la revista People y el diario Dailymail, fuentes cercanas al actor de Piratas del Caribe han confirmado que Moss hablará en la corte en Fairfax, Virginia, a través de un enlace de video.

¿Qué dijo Amber Heard sobre Kate Moss?

A principios de este mes, el 5 de mayo, la actriz de Aquaman apuntó que se sentía conectada con Kate Moss debido a las historias que había escuchado sobre cómo Depp supuestamente fue violento con ella cuando eran novios en la década de los 90.

Heard relató un incidente ocurrido en marzo de 2015, cuando señala que hubo un enfrentamiento entre Depp y su hermana Whitney Henríquez, “Recordé la información que había escuchado sobre que él empujó a una exnovia, creo que era Kate Moss, por las escaleras”, dijo la actriz.

Según relató Amber, en 2015 después de una discusión, él comenzó a perseguirla hacia unas escaleras y su hermana intervino y trató de detener al actor para que no le hiciera daño.

“Ella estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera. Estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se balancea hacia ella… No lo dudo ni un segundo, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”.

Ese día, Amber también dijo que había golpeado a Johnny Depp en la cara para tratar de defenderse y que la situación no se descontrolara: “Yo, por primera vez, le pegué justo en la cara. Y no empujó a mi hermana por las escaleras. Hasta ese momento de nuestra relación, ni siquiera le había dado uno (golpe) a Johnny”.

Esta no es la primera vez que Amber habla sobre la relación de su exesposo con Moss, ya que también la mencionó durante su testimonio en el juicio por difamación de Depp que se realizó en Reino Unido en 2020: “Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas, y esto estaba fresco en mi mente”, dijo en ese entonces.

Mencionar a Kate Moss fue un error: dicen especialistas

En el momento que Moss fue mencionada se pudo ver la emoción del equipo legal de Depp, quienes no dudaron en celebrar.

De acuerdo con The New York Post, no se esperaba que la modelo británica testificara porque no estaba relacionada a ninguna acusación específica en el caso de Virginia, por ello, según expertos legales, mencionar esa historia podría darle a Depp la oportunidad de disipar el rumor de las escaleras.

“Ese es un error que cometió (Heard), fue sacar a relucir a Kate Moss, lo que potencialmente abrió la puerta a que (el equipo de Depp) la trajera como testigo de impugnación”, dijo la abogada especializada Mitra Ahouraian al diario estadounidense.

Kate Moss y Johnny Depp comenzaron a salir en 1994 y terminaron su relación en 1998 por compromisos laborales de ambos.

Moss ha comentado en breves ocasiones sobre cómo fue esa relación, en 2012 dijo a Vanity Fair: “No hay nadie que realmente haya sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo”.

Su romance no se libró de escándalos, pues en 1994 hubo informes sobre una pelea en el Hotel Mark de Nueva York el cual terminó con el arresto de Depp, aunque se retiraron los cargos él tuvo que pagar al hotel más de dos mil dólares por daños y perjuicios y mantenerse alejado de los problemas durante medio año, según la revista People.

“Creo que Johnny, obviamente, tiene mal genio. Pero se trata de un incidente menor. El servicio de habitaciones debió de ser malo”, dijo el cineasta y artista John Waters a People.