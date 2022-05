DURANGO, DGO.- Marina Vitela presentó su Plan de Gobierno, con el que engloba los programas y proyectos que llevará a cabo para hacer realidad el cambio verdadero en Durango, mediante una planeación estratégica, incluyente, centrada en la familia y con enfoque humanista, que logre un alto nivel de bienestar, eliminando de tajo la corrupción a través de un estado abierto, competitivo y que garantice los derechos fundamentales de las y los duranguenses, según expuso la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

“Este Plan de Gobierno lo crearon ustedes, con las propuestas y necesidades que me plantearon en los recorridos casa por casa en cada municipio y en los foros ciudadanos con expertos de cada rubro, por eso, los especialistas que le dieron forma a este proyecto de transformación, serán los responsables de llevarlo a cabo, mientras que yo seré su Gobernadora, dirigiendo los esfuerzos para lograr cada uno de ellos y siguiendo el ejemplo de un gobierno sin corrupción, ni gastos excesivos, para que cada peso llegue a donde tiene que llegar, programas y obras”, dijo Vitela Rodríguez ante representantes del sector empresarial, colegios de profesionistas, asociaciones civiles y ciudadanía en general.

Durante el foro se expusieron trabajos de diferentes sectores, entre ellos la mesa de Desarrollo Sustentable a cargo de Alberto Guerrero; destacó que la planeación urbana es necesaria e importante para los planes de gobierno, ya que “estoy preocupado porque se da de una manera desordenada, necesitamos proyectos planeados y ejecutados por la misma sociedad y acompañados por el gobierno, como estoy seguro que lo hará Marina”.

Miguel Ángel Quiñones, que participó en la mesa de Fomento Agrícola y Ganadero, expuso que se requiere fortalecer a este sector e impulsar la exportación para fortalecer la economía, al asegurar que, con Marina se acabarán los vicios del actual gobierno, que tanto afectan a los productores agropecuarios y ganaderos; mientras que el responsable del foro de Desarrollo Sustentable, Roberto Delgado Gallegos, dijo que se debe impulsar un campo con infraestructura y tecnología, para desarrollar nuevos mecanismos que faciliten el trabajo y haya más oportunidad de crecimiento.

En la mesa de Protección Animal, a cargo de Jaqueline Carreón, se señaló que Marina es la única candidata que les ha dado voz, por lo que dijo estar segura que, llegando a la gubernatura, va a impulsar el programa de la esterilización masiva, al exponer que en Durango hay por lo menos 6 millones de mascotas en situación de calle. “Los servidores públicos nos han cerrado las puertas, sin poner en práctica la Ley que se hizo para la protección de animal; nos han dicho que no hay cabida para nosotros, pero estamos seguros que el gobierno del cambio verdadero hará respetar la ley y reglamentos en el tema de protección animal”, destacó.

“Seré una Gobernadora aliada de los empresarios que genere confianza, seguridad, certidumbre, estímulos y promoción a las inversiones locales, nacionales y extrajeras”, expresó al destacar que efectuará el Plan de Infraestructura para el Bienestar, que incluye movilidad en Durango y la región Laguna, ejes carreteros, agua saludable y ciudades verdes, además de que convertirá al estado en el Centro Logístico del Norte del País, para lo que construirá el aeropuerto internacional de carga y descarga en la Laguna, el gasoducto de la zona industrial de Durango, reactivará el CLID, así como el proyecto de la Presa tunal II y el programa “Agua Saludable”.

Además, la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 implementará un plan sexenal anticorrupción que elimine gastos excesivos y lujos de funcionarios; creará el BanMujer (el Banco de la Mujer), con préstamos sin intereses; fortalecerá la policía cibernética del estado; instalará Refugios Regionales para mujeres violentadas y sus hijos; además de guarderías, becas y útiles escolares, internet gratuito, centros de idiomas regionales y recuperará el personal faltante del sector salud y regularizará las plazas para el personal de contrato.

La abanderada de la cuarta transformación puntualizó que su compromiso es llevar un gobierno que brinde condiciones sociales en beneficio de las familias; un gobierno honesto, que no robe, que no mienta y que rompa con la corrupción que tanto ha dañado el crecimiento económico del estado, lo que detalló arropada por la senadora de República, Roció Adriana Abreu Artiñano, el empresario Sotero Soto, Miguel Camacho de Canirac, así como diputados federales de varios estados, a quienes agradeció su respaldo para llevar a Durango a la transformación el próximo 5 de junio, mientras ellos le reiteraron, “Marina no estás solas, hombres y mujeres vamos a defender este proyecto porque queremos que Durango crezca”.