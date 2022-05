El Proceso Electoral Local en Durango avanza de manera organizada y transparente.

DURANGO, DGO.- En Sesión Extraordinaria #31 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), llevada a cabo el 20 de mayo de 2022, las y los integrantes destacaron el operativo por medio del cual se distribuyó la documentación y boletas electorales a los 39 Consejos Municipales Electorales que corresponden a cada Ayuntamiento de Durango.

Durante la Sesión Extraordinaria, se reconoció el trabajo coordinado y planificado que se realizó para que cada Consejo Municipal Electoral desarrolle las labores de sellado, enfajillado, de almacenamiento y organización que les corresponden para dar a la ciudadanía dos boletas electorales el próximo 5 de junio de 2022.

En el primer punto del orden del día se resuelve la solicitud planteada por el ciudadano Gabino Cumplido Muñoz, vinculada con la intención de participar como candidato no registrado al Ayuntamiento de Mezquital, Durango, en el marco del Proceso Electoral Local 2021 – 2022.

El Órgano Superior de Dirección del IEPC, determinó que los votos que se emitan en el recuadro denominado “Espacio para candidatos o fórmulas no registradas”, no serán distinguidos ni contabilizados a favor de persona alguna, y serán agrupados de manera conjunta en una sola unidad.

Por lo que se concluye que, los votos emitidos a favor de personas no registradas, al no ser reconocidos como votos válidos, no pueden por si mismos reconocer en su caso, la validez de una elección, toda vez que de la totalidad de los sufragios que se llegaren a emitir en tal sentido, serán considerados como una unidad, sin distinguir a las personas que ahí se pudieran ver reflejadas, esto conforme lo ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-226/2018, y de la que emanó la tesis XXV/2018, de rubro BOLETA ELECTORAL. INEXISTENCIA DE UN DERECHO A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE EN EL RECUADRO DE “CANDIDATOS NO REGISTRADOS”.

En el Acuerdo en mención, se menciona que con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, el ciudadano Gabino Cumplido Muñoz, presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, un escrito signado por él mismo, por el que solicitó a al Órgano Superior de Dirección del IEPC, participar como candidato no registrado al Ayuntamiento de Mezquital, Durango, y de ordena la notificación de la determinación aprobada.

En otro de los puntos del orden del Proyecto de Resolución del Consejo General del IEPC, resolvió la queja presentada por los partidos integrantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Durango”, en contra de la C. Susy Carolina Torrecillas Salazar, por la presunta violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional, radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-037/2022.

En la Resolución se determinó que son fundadas las infracciones atribuidas a la C. Susy Carolina Torrecillas Salazar, en su carácter de Diputada Local del Distrito XIII, por lo que se acordó dar vista al Congreso del Estado de Durango, a efecto de que proceda a determinar lo conducente conforme a su normativa en torno a la responsabilidad de la ciudadana en mención, en su carácter de integrante de la LXIX Legislatura del H. Congreso del estado de Durango, por haber inobservado el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal.

En el último punto del orden del día, se presentó el proyecto de Resolución del Consejo General del IEPC por el que se determina infundar la queja presentada por el Partido Político MORENA, en contra de la C. Patricia Flores Elizondo, candidata a la Gubernatura del Estado de Durango por el Partido Político Movimiento Ciudadano y el propio partido, por presuntos hechos constitutivos de violaciones a la normatividad electoral en materia de propaganda electoral, radicada bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-038/2022.

