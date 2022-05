Durango, Dgo.- En un encuentro con la comunidad universitaria, el candidato de la alianza “Va por Durango”, Esteban Villegas Villarreal, se comprometió para que la Universidad Juárez, se convierta en la mejor del país, a la par de una autonomía financiera, con la garantía de salarios y presupuestos a sus catedráticos y trabajadores.

El abanderado del PRI, PAN y PRD, quien es egresado de la Máxima Casa de Estudios, agradeció a las y los maestros por las enseñanzas y el apoyo a las diferentes generaciones de estudiantes que han pasado por las escuelas y facultades que la conforman.

“La Universidad es el alma mater de Durango por el tipo de profesionistas que ha logrado formar y que han puesto el nombre de Durango y México en alto”, dijo.

Y es que la UJED tiene mucha historia y “quien no la haya vivido, no sabe la dimensión de lo que estamos hablando, no son los salones o la infraestructura, es su gente de bien, que ha hecho mucho esfuerzo para salir adelante, formando personas a ser humanistas, a no rendirse, a darle vuelta a los obstáculos, pero también, a trabajar en equipo y valorar todo lo que conforma a la universidad como el arte, la cultura y el deporte”.

Por esta razón, Esteban se comprometió con la comunidad universitaria a trabajar en conjunto con el candidato a alcalde, Toño Ochoa, para convertir a la UJED en una de las mejores del país: “le vamos a meter con todo, porque queremos a la universidad y porque estamos seguros que tenemos mucho potencial, no podemos escatimar con la universidad, todo lo que somos es gracias a las aulas y los docentes”, abundó.

Esteban aseguró que buscarán crear proyectos y programas que le den una estabilidad a la Universidad y después, una autonomía financiera, pero aclaró que no tendrán injerencia en ella, “solo pedimos que nos acompañen en el gobierno para equivocarnos lo menos posible, vamos a hacer la universidad- gobierno y el gobierno- universidad”.

El candidato de la alianza “Va por Durango” pidió el acompañamiento de los catedráticos y estudiantes para formar un equipo y evaluar al gobierno en todas sus políticas públicas, para que de esta manera formen parte del gobierno municipal y estatal.

Lo que no se planea no existe y nosotros sí tenemos un plan para estabilizar a Durango y salir adelante lo más rápido posible: “No les voy a fallar les doy mi palabra, le voy a cumplir a mi casa, a mi familia y a la mejor universidad del estado” sentenció.

En este acto estuvo presente la diputada federal, Xóchitl Gálvez, quien respaldó a Esteban y Antonio Ochoa, para generar proyectos sustentables, privilegiando las energías limpias y el abasto y suministro del agua, por lo que también se puso a disposición de la comunidad universitaria, para que juntos se desarrollen las acciones que Durango necesita y convertirlo en una potencia nacional, todo de la mano de catedráticos y jóvenes estudiantes, que afirmó, son excelencia educativa y por eso, es necesario darles el lugar que se merecen.