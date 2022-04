Después de casi 40 años pude ver otra vez en persona a la señora periodista Tere Gil. Fue apenas el 9 de abril reciente en el Salón Palacio, cantina histórica de informadores profesionales y escritores. Sorprendía encontrarla allí. El segundo asombro fue cuando, copa en mano, presumió tener más edad que ´el musaraña´ (así le decíamos al periodista Humberto Musacchio que ya ronda los 80 años). Azoraba también mirar en ella su pelo castaño, blondo, largo, brillante y su sonrisa franca, como siempre.

Y más sorpresivo fue saber que ha producido ocho libros y que, entre ellos, se encuentra una investigación de los personajes y tramas más recurrentes de los autores clásicos y recientes de la novela policiaca, o detectivesca, o negra; es un libro que podría servir de guía a escritores y lectores del género por su acuciosidad y al mismo tiempo la sencillez y claridad de lenguaje; libro que rebasa en calidad a muchos de quienes se suponen no solo escritores sino literatos.

— ¿Quién es Tere Gil ahora? – me asaltó la curiosidad desde los primeros minutos de ese encuentro y el interés creció luego de leer las 65 páginas de sus Apuntes de novela policial que tituló Mis crímenes con la señora Miller.

La verdad, a esta Tere Gil no la percibía. Yo la conocí allá por 1979, como integrante de la célula de periodistas Froylán C. Manjarrez del Partido Comunista Mexicano (PCM) y como reportera combativa de la fuente obrera sindical del diario unomásuno. Conviví con ella como secretarios de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) entre 1984 y 1986. No supe más, hasta hace pocas semanas.

Cómo se le percibe

Hace unos meses pedí a colegas que mencionaran los nombres de cinco mujeres periodistas que retuvieran en su memoria, pero el nombre de Tere Gil no apareció entre más de 50 referidas a pesar de que este 2022 ella está cumpliendo 65 años de ejercer nuestra profesión.

Es que Tere Gil no se promueve, no busca foros especiales ni homenajes, sólo sigue haciendo periodismo. Se le puede leer cada semana en Tribuna Comunista, donde se acuerpan ex militantes del desaparecido PCM y en la agencia Quadratín.

Pero si hay colegas que retienen su perfil y también las sorprende. La reportera y editora María Guadalupe Gómez Quintana comenta un aspecto que también pasma. Dice:

— “Tere Gil transita por la tecnología sin aspavientos. Nacida como periodista en la época de las Remington, hoy aprovecha al máximo las oportunidades del Internet y se desliza por las redes sociales como nativa cibernética. Sabe, por supuesto, que lo fundamental es el oficio, lo de menos la herramienta.”

Y el periodista y comunicador Abelardo Martín le percibe como “gran periodista, responsable, acuciosa, aguda, respetuosa y parte de una generación de periodistas combativos, celosos del ejercicio libre y autónomo del periodismo.”

Más personas, sobre todo periodistas debieran saber de Tere Gil, pero ella elude informar de su biografía y trayectoria, que también son de asombro.

Lo que ella dice

Dice de sí misma “Prefiero ser agnóstica, crítica, antiesquemática y comunista. La vida me lo reconoce.”

Una ficha curricular más amplia de Tere Gil, ella la hizo para que apareciera en el sitio web del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, donde ella fungió como uno de los quince jurados del certamen 2021, pero informa poco de lo que puede asombrar a las nuevas generaciones:

Nació en La Colorada, Sonora y reside desde 1972 en la Ciudad de México. En su estado se inició desde la adolescencia como reportera, en Diario del Yaqui y en Hermosillo reporteó en El Imparcial, El Regional, El Sonorense y colaboró en Tribuna del Yaqui. Egresó de la Universidad de Sonora. Obtuvo cinco premios universitarios estudiantiles de cuento y poesía. En la capital del país ha sido reportera de unomásuno, El Economista, Punto, Oposición, en las revistas Mañana, Viva, Extempo, Fórum y otras y ha colaborado en El Sol de México, El Nacional y otros medios. Fue corresponsal en España, jurado del Premio Internacional Rey de España, dirigente de la Unión de Periodistas Democráticos. Ha publicado ocho libros de ensayo, cuento, poesía y crónica. El libro La isla que brillaba, sobre periodismo, ganó premio de crónica en 2007. Actualmente escribe tres crónicas semanales en su columna Libros de ayer y hoy que se publican en diez redes noticiosas.



Educadora, casi contadora, reina estudiantil, abogada

Lo que se conoce poco es que se llama Teresa de Jesús Gil Gálvez que (probablemente) nació en el año de 1941. Estudió la secundaria con beca del Círculo Cultural Ostimuri; a los 15 años la Secretaría de Educación Pública le otorgó el reconocimiento de maestra y a esa edad impartía clases en la escuela Amado Nervo, donde más bien enseñaba a sus alumnos teatro y poesía.

También hizo dos años en el Instituto Tecnológico del Noroeste (ITNO) en la rama de Contaduría Pública. En 1957, casi recién ingresada fue electa como Reina Estudiantil a los 16 años, por esos días los directivos del Diario del Yaqui la invitaron como reportera, porque solía publicar versos y relatos. Durante diez años trabajó como periodista en Sonora y se dio tiempo para estudiar la carrera de Derecho en la Unison (Universidad de Sonora) y se recibió con mención honorífica por su tesis La libertad de Prensa en México. Terqueó en ser periodista.

Sus convicciones y fuerza la llevaron a ser la única mujer entre once directivos de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) entre 1984 y 1986. El presidente de la UPD entonces fue Elías Chávez, el Vicepresidente Jorge Meléndez Preciado y en las secretarías Rogelio Hernández en la general, José Reveles en organización, Francisco Ortiz Pinchetti del Interior, Carlos Ramírez en finanzas, Roberto Rodríguez Baños en relaciones internacionales, Tere Gil en Relaciones Laborales, Marco Aurelio Carballo en estudios profesionales, Gonzalo Martré en cultura y Javier Rodríguez en prensa.

La tertulia en el Salón Palacio

Después de esos años supe poco de Tere Gil. Me enteré de que el grupo cultural Sonora Queherida le dedicó el mes de octubre de 2020 a la periodista y escritora Tere Gil y publicó algunos de los trabajos de sus libros y dos poemas.

Y antes de verla en persona el 10 de marzo de 2022 participamos en una mesa redonda virtual con el tema Protección a periodistas, legislación y políticas públicas, organizado por el Movimiento Comunista Mexicano con Olga Alicia Aragón, Fernando Sánchez Mejorada y Salomé Mendoza.

Con todo esto recordaré esa reunión en el Salón Palacio el 4 de abril. Allí se habían citado para convivir cuatro integrantes del jurado del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo: Teresa de Jesús Gil Gálvez, Guadalupe Correa Cabrera, Arnulfo de Santiago y Roberto Fuentes Vivar, quien a última hora me invitó a sumarme. Él ignoraba que Tere Gil me sorprendería varias veces y me atizaría la pretensión de que más colegas le conozcan o redescubran sus alcances y sobre todo su modestia, virtud poco usual entre periodistas.