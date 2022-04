Lillini espera no morir del corazón en duelo ante Cruz Azul

Este martes, los Pumas de la UNAM recibirán en la cancha de Ciudad Universitaria a Cruz Azul en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Andrés Lillini pidió a sus jugadores calma a sabiendas de que la serie se definirá tras 180 minutos. Sin embargo, luego de los recientes antecedentes ante la Máquina, como el 4-4 de las Semifinales del Guardianes 2020, o el 4-3 con triunfo de Pumas en la Jornada 17 del Apertura 2021, espera que sus pupilos den un golpe de autoridad en casa.

Ojalá que no (se defina al final) porque si no me voy a morir del corazón. Siempre es atractivo, hacemos encuentros atractivos con Cruz Azul porque los dos queremos ganar, no especulamos, y eso abre y hace que el público tenga buenos espectáculos”, dijo Lillini.

El desgaste físico por el que han atravesado ambas escuadras en las últimas semanas será clave para salir triunfante y ligar el pase a la final.

Espero algo más cerrado y estudiado al principio y a medida que se va desenvolviendo el tiempo de juego quizá se vayan abriendo los espacios, el cansancio también va a pesar en los últimos minutos de ambos partidos, visualizo eso, entonces Juan Reynoso siempre plantea partidos de ir para adelante y hacemos partidos de golpe por golpe que se vuelven atractivos. Entonces espero poder ganar, es nuestra ilusión, nuestro objetivo, pero sin sufrir”, comentó.

A pesar de que tomar ventaja en casa es prioritario para los universitarios, no descartan que un gol de visitante pueda definir la serie.

Todo lo contrario, hay que mantener el orden. Entonces, no volvernos locos, esto no es de sacar ventaja, acá lo importante es llegar al Azteca en igualdad de condiciones, vale el gol de visitante, entonces eso te da una posibilidad más a favor y algo muy cuidadoso en contra, que tenemos que tener cuidado”, añadió.

No querer llevarnos por delante a nadie, son 180 minutos que estos partidos se ganan en el cero o el minuto 183, hemos jugado instancias de estas en la liga, hemos participado de partidos internacionales, no volvernos locos y saber que estos son dos partidos y el que mejor acierte en la última zona se va a llevar la serie”, culminó.