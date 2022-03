Bruce Willis, actor con más de cuatro de décadas de trayectoria, se retirará de la actuación; así lo anunció Rumer Willis, hija del histrión, a través de sus redes sociales. Demi Moore, exesposa de Bruce, también compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que expresa su apoyo y cariño a quien fuera su pareja.

De acuerdo al anuncio, el histrión fue diagnosticado con afasia, un padecimiento que puede causar problemas con destrezas como la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura.

“… queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia”, escribió Rumer en sus redes.

Si bien este 30 de marzo se dio a conocer públicamente el diagnóstico del actor de Duro de matar, fuentes cercanas compartieron a la revista Page Six que Bruce ya presentaba algunos síntomas de deterioro cognitivo en los sets de grabación.

Buce Willis y los síntomas de problemas cognitivos en el set

De acuerdo con las declaraciones a Page, en 2020 Willis tuvo complicaciones durante los rodajes de producciones como American Siege, Survive the Game, Cosmic Sin y Hard Kill.

El informante dijo que el equipo ya notaba los problemas de cognitivos del actor; poco después la familia de Willis intervino y se mudó para cuidarlo.

Según las declaraciones, el protagonista de Sexto sentido recurrió a algunos accesorios durante sus trabajos en escena, como el uso de un dispositivo auditivo ‘chícharo’, para seguir las líneas de sus intervenciones.

Por otro lado, la presencia de un ‘doble’ de Bruce también se hizo patente en los rodajes; de hecho, la contratación de estas personas no solo se aplicó para las filmaciones de escenas de acción, sino en general para incrementar el tiempo de aparición en pantalla de Willis.

En uno de los últimos proyectos de filmación, el actor solo rodó durante tres días. Asimismo, el tema de la distancia también se posicionó como una variable importante en las grabaciones, de modo que los tiempos de traslados se redujeran para Bruce.

Crítica a películas recientes de Bruce Willis

Las últimas producciones de Willis no han tenido una buena recepción por parte de la audiencia ni de la crítica. De hecho, este año, el actor tuvo su propia categoría (La peor interpretación) en los Razzie, mejor conocidos como los premios a los peor del cine, en la que recibió ocho nominaciones por los ocho filmes que se estrenaron en 2021:

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Out of Death

Survive the Game

La cinta Out of Death, además de la nominación de los Razzie, obtuvo una de las peores calificaciones de Rotten Tomatoes: cero por ciento por parte de la crítica.