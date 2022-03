El cantante Christian Nodal vuelve a enfrentar problemas legales y no es por parte de su exdisquera Universal Music, sino por un empresario de Chihuahua que lo demandó por incumplimiento de contrato luego de que en 2018 cancelara sin previo aviso dos conciertos: uno en la Feria de Santa Rita y otro en Ciudad Juárez.

Nodal, quien este fin de semana se presentó en el Estadio Monumental Sur de la capital del Estado con un retraso de algunas horas, supuestamente fue notificado antes de salir al escenario. La presentación también generó problemas para los organizadores ya que se rebasó el aforo permitido que, por temas de COVID-19, es del 75 por ciento del total, por lo que la Subdirección de Gobernación Municipal colocó sellos de clausura en el inmueble que superó los 10 mil asistentes.

¿Cuánto tendría que pagar Nodal tras demanda?

El empresario Joel Orlando Aragón García contrató al intérprete de regional mexicano en 2018 y le dio un anticipo de más de 650 mil pesos. Tras la cancelación a último momento, el cantante de Adiós amor se quedó con el dinero, por lo que se le exige una suma compensatoria por los gastos.

El abogado Carlos Morales contó que no se revelaron las causas para que Nodal finalmente no se presentara, pero detalló que la situación fue antes del inicio de la pandemia, por lo que esa no fue la causa detrás. “Hay una denuncia en contra de varias personas y quien resulte responsable porque se hizo un contrato para unos eventos en donde se iba a presentar Christian”, dijo al programa Ventaneando.

La suma que Joel Aragón pide como compensación es de dos millones de dólares, aunque la cantidad está abierta a lo que decida la corte. “Pudiera querer más por el tiempo que ha trascurrido, es lo que la autoridad determine que se comprobó en su momento. Mi cliente siempre ha estado en una postura de negociación y de llegar a algún arreglo. En todos los asuntos que se traten de dinero siempre cabe la posibilidad de un acuerdo reparatorio, la misma ley lo contempla”, agregó.