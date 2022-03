México puede perder inversiones de EU por reforma eléctrica, advierte Ken Salazar

By

La reforma energética mexicana debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses en “temas difíciles” como contratos y permisos, o de lo contrario no habrá confianza en invertir en la economía mexicana, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En un foro del Consejo Atlántico de Washington, donde estuvo acompañado por el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, el embajador estadounidense dijo entender que México es un país soberano, pero insistió en que la preocupación de Estados Unidos es que el desenlace de la reforma apoye la integración de las cadenas de abasto entre los dos países.

“Necesitamos trabajar en muchos asuntos difíciles, uno de los cuales tiene que ver con contratos, permisos. Estamos presionando por la resolución de esos asuntos, ojalá haya una resolución porque de otra manera no se puede tener confianza en invertir en México”, alertó el diplomático de origen mexicano.

Salazar reconoció la apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con el enviado especial para cambio climático John Kerry, con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm y con él mismo. “Todos hemos expresado nuestras preocupaciones reales. En el mundo del Departamento de Estado le llaman ‘inquietudes’, yo lo llamo temblores”, dijo en español.

Al final de su visita en enero pasado a México, Granholm dijo haber compartido con el presidente mexicano su preocupación sobre el “potencial impacto negativo” de la propuesta de reforma energética en la inversión privada estadounidense en México y en los esfuerzos conjuntos en materia de energías limpias y cambio climático.

En su turno, el embajador Moctezuma dijo creer que el desenlace de la reforma energética garantizará el fortalecimiento de la CFE y también un mercado “abierto, transparente y eficiente”.

Indefinición, un lastre

Por su parte, directivos bancarios advirtieron que la falta de definición en el sector energético está causando un lastre importante en la inversión privada, lo que se está reflejando en el bajo crecimiento.

“Nosotros esperábamos que una parte muy importante de la inversión en México iba a ese sector (eléctrico) y como eso no se está materializando, estamos viendo un lastre importante en el potencial económico de México. Se tiene que corregir y se tienen que clarificar las reglas de cómo y cuándo la gente puede invertir en ese sector”, señaló Jorge Arce, director general del Grupo Financiero HSBC México.

Consideró que hay poca definición en varios sectores, lo que no sirve a nadie, “esperábamos que gran parte de la inversión privada extranjera y local iba a ir al sector energético, como esto no es posible en este momento, porque hay una falta de definición, y no es algo atractivo para el gobierno que vengan más inversores en ese sector en este momento, eso está causando un lastre importante en la inversión privada y en México, y lo vemos en el poco crecimiento”, explicó el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

En entrevista por separado, Adrián Otero, director general de Scotiabank México, explicó que el sector energético es clave para el crecimiento del país, ya que la actividad productiva requiere luz, gas y petróleo para operar, por lo que urge tener claridad en el sector lo antes posible.

“Hemos estado pendientes y hemos dado seguimiento puntual al tema de la reforma, pero confiamos en que va a haber un diálogo, en que las autoridades lo están revisando a detalle, y sabemos que se van a analizar los impactos que se van a tener”, indicó.

Consideró que si bien los cambios generan incertidumbre, también para algunos puede ser un momento de oportunidades.

Promover inversiones, pide IP

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la generación de inversiones del sector privado para apoyar la recuperación económica fue el tema central de la reunión que sostuvieron con el canciller Marcelo Ebrard, la subsecretaria Martha Delgado y otros miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desde el CCE reiteramos nuestro compromiso con México para lograr juntos una pronta recuperación económica”, publicó el CCE en Twitter.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), resaltó la importancia de incluir a las Mipymes en la cadena de suministro de EU, así como el reto de obtener financiamiento competitivo para lograrlo.

Con información de Leticia Hernández.