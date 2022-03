Santos trabaja para recuperar su identidad

En el campamento de Santos se encuentran trabajando para retomar la dinámica mostrada en temporadas anteriores, pues para el mediocampista Alan Cervantes, eso es lo que hará que se enfilen a una posible clasificación, ahora que ha comenzado la segunda mitad del torneo de Clausura 2022.

Empujando con lo que siempre ha sido este equipo, que se entrega al mil por ciento, que no da una pelota por perdida, que es un equipo dinámico, intenso, que presiona, que muerde, ese era un sello que teníamos en los torneos pasados y creo que lo debemos de retomar, es lo que hemos tratado de hacer en los últimos partidos”, manifestó.

Y aunque ha sido bastante irregular la temporada para Santos y en lo individual también para Cervantes, el jugador de los Guerreros, se mostró satisfecho por haber renovado hasta el 2025 con el cuadro de Torreón, pues sabe que esto es fruto de su trabajo.

Actualmente no pasamos y no paso por mi mejor momento, pero no se puede olvidar lo que hemos hecho en el pasado y en lo personal eso es lo que me ha llevado a renovar con esta institución que me ha abierto las puertas, que me ha dado la confianza junto con mis compañeros y los técnicos que hemos tenido ya, lo que me ha ayudado a crecer como futbolista y persona”, expresó.

Por último, aunque es consciente que no será fácil, Alan dejó en claro que buscará llamar la atención de Gerardo Martino para ser considerado en los futuros llamados de selección mexicana.

Mis compañeros y yo, seguimos pensando en levantar la mano, lo importante es que estamos levantando, al final del día, estoy dispuesto a darlo todo, para pelearle el puesto al que sea”, concluyó.