Hay pocas artistas de la talla de Rihanna, tanto por su nivel como cantante como por todos los escándalos que ha tenidos a lo largo de su vida. Hace poco se dio a conocer su embarazo y las redes se volvieron locas, por esto y más, celebramos su cumpleaños con algunas cosas que tal vez no sabías de ella.

En el día de hoy, Rihanna se encuentra celebrando su 34° cumpleaños. Sin dudas, una fecha muy especial ya que por primera vez festeja su natalicio con futuro maternal.

La artista ha sido blanco de noticias en las últimas semanas después de que anunciara su primer embarazo con su novio, el rapero A$AP Rocky. Rihanna ha hablado sobre su deseo de ser madre y finalmente, en pocos meses, logrará concretarlo.

Sin embargo, no sólo por ello la artista ha estado en la mira de todos. Y es que la oriunda de Barbados es un ícono de la música, el estilo y el activismo. Su vida está plagada de logros en cada uno de los campos en lo que decide embarcarse a explorar.

Por eso, en el día de su natalicio, celebramos las cinco cosas que más amamos de la artista.

Su música, fuente de inspiración

Robyn Rihanna Fenty nació en Saint Michael en Barbados. La artista tuvo una infancia difícil, en donde acompañaba a diario a su padre a vender prendas de vestir en las calles de la ciudad.

Su infancia se vio afectada por el alcoholismo y adicción al crack de su padre, lo que provocó la separación de sus padres. Sin embargo, ella estaba decidida a tener un futuro mejor.

Dejó el colegio antes de graduarse y emprendió su carrera musical. En 2003 consiguió una audición con Evan Rogers junto a dos amigas más, aunque ella logró brillar. Desde entonces, su carrera comenzó a forjarse.

Desde su álbum debut Music of the Sun, el nombre de Rihanna comenzó a resonar. Aunque su despegue comenzó en 2007 después de lanzar su disco Good Girl Gone Bad, con sus singles: Umbrella, Don’t Stop the Music y Disturbia.

A lo largo de su carrera ha lanzado ocho álbumes de estudio, siendo la primera y única artista en superar las 100 millones de certificaciones en canciones del mundo.

En algunas entrevistas admitió que no tuvo entrenamiento vocal hasta 2007, cuando comenzó a tomar clases de canto con Ne-Yo. Sin embargo, ya marcaba un paso musical increíble y ganaba renombre entre las artistas ya consagradas.

Ha interpretado desde dancehall, reggae y soca, hasta pop, R&B, hip hop y música electrónica de baile. Su registro vocal ha sido fuente de inspiración para artistas y fanáticos, así como para ella lo fueron Madonna y Mariah Carey.

Rihanna y su compromiso social

Las acciones sociales de Rihanna son uno de sus costados más humanos que adoramos. La artista ha demostrado estar comprometida con las causas que más la movilizan. Así fue que en 2006 fundó una organización Believe para ayudar a niños con enfermedades terminales, realizando conciertos a beneficio de la causa.

También ayudó a concientizar y combatir el VIH/SIDA en Barbados. En 2017 participó de un evento masivo en donde se sometió al test de VIH junto al príncipe Harry. Ella y otras celebridades diseñaron una línea de H&M denominada “Moda contra el SIDA”. Ha colaborado con la lucha contra el cáncer y en 2012 donó 100 millones de dólares para bancos de alimentos para el huracán Sandy.

En su país de origen creó la fundación Clara Lionel en honor a sus abuelos, en la que ayuda con programa de Oncología y Medicina Nuclear. Además, con dicha fundación aportó a programas de educación alrededor del mundo. La fundación organiza un evento anual de recaudación de fondos llamado Diamond Ball.

Todas sus causas sociales la llevaron a ser nombrada “Humanitaria del año” por la Fundación de Harvard en 2017.

Su estilo, glamour y sensualidad

No sólo ha marcado un antes y un después en su carrera musical, sino que también Rihanna es todo un ícono de la moda y el estilo. La artista ha representado a grandes marcas de la industria.

Aunque apuesta a su propio costado empresarial con Savage Fenty, Fenty Beauty y Fenty Skin. Desde prendas y maquillaje, la artista también apuesta al cuidado de la piel y el cuerpo.

Sus claves básicas buscan hacer sentir cómoda y sensual a cualquier persona que decida llevar sus propias prendas. Rihanna resalta el atractivo físico de cada persona haciéndolos sentirse sexys y atractivos.

Por otra parte, la artista supo cómo lucir cualquier estilo o géneros y llevarlos de la manera más sensual y cool. Ya sea un outfit elegante que conste de un enorme y escotado vestido, hasta pantalones holgados y camisetas oversize.

Otro aspecto destacable del mundo de la moda de la artista es que su ropa no tiene género. Hoy en día es cada vez más común que los íconos del espectáculo disfruten de la idea de hibridar géneros.

La relación con sus fanáticos

No es extraño verla reaccionado a comentarios de sus fanáticos o respondiendo algunos tweets en su red social del pajarito. Y es que Rihanna tiene una estrecha relación con sus seguidores, quienes la apodan “Riri”.

Sin ir más lejos, más de uno se emocionó cuando la artista dio la noticia de su futuro bebé. Supera los 121 millones de seguidores en Instagram, en donde sus seguidores apoyan a cada paso los logros de la artista.

Su deseo de maternar

Desde hace años, la artista y actriz ha hecho públicos sus deseos de ser madre. Ya sea sola o acompañada, Rihanna no ha negado que desea tener muchos hijos y estaba segura de que lo lograría.

Luego de que terminó su relación con Hassam Jadeel en 2019, Rihanna dio una entrevista a Vogue en donde habló de su deseo de ser madre. “Sé que querré vivir de manera diferente. En diez años tendré 42 y seré vieja. Tendré hijos, tres o cuatro”, confesó en aquel entonces.

“Siento que a la sociedad le dan ganas de decirme: ‘Oh, te equivocaste…’ Te infravaloran como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Eso es lo único que puede criar a un hijo de verdad, el amor”, insiste.

Ahora, a dos años de relación con A$AP, la artista ha logrado concretar una nueva meta personal en su vida y la emoción no podría ser más grande. Sin dudas, la noticia generó una oleada de mensajes hermosos dedicados a la pareja. Lo que demuestra es que, detrás de la artista, hay una mujer amada por el mundo.

*Con información de Guacamouly, imágenes de REX Features/Shutterstock /The G