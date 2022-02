La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue ultimada en la ciudad de Tijuana, Baja California, el pasado domingo 23 de enero.

Durante la conferencia de prensa matutina, Rosa Icela Rodríguez detalló que las detenciones ocurrieron durante el martes y la madrugada de este miércoles.

Agradeció a los vecinos, vecinas y ciudadanos por la aportaciones de “valiosa información” y aseguró que las investigaciones continuarán para dar con todos los responsables de este crimen y que no se permitirá la impunidad.

“Fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las detenciones de los presuntos asesinos de Lourdes Maldonado se lograron gracias al trabajo conjunto del Gobierno Federal y el gobierno de Baja California.

“Nos da mucha satisfacción, aunque es un caso lamentable, no se puede devolver la vida a ninguna persona, pero estamos obligados a que haya justicia en el país y que no se permita la impunidad. […] Ya se avanzó en esclarecer este crimen, fue un trabajo conjunto del Gobierno Federal y fue determinante la participación del gobierno del estado de Baja California. La diferencia con los gobiernos anteriores es que no se permite la impunidad y que si se comete un crimen, se investiga y se castiga a los responsables. Cero impunidad y cero corrupción”, señaló AMLO.

Asimismo, el mandatario indicó que su gobierno decidió dar a conocer los avances de la investigación de este homicidio porque no quiere que existan distorsiones en el caso.

“Quisimos dar a conocer estos avances porque porque ya van a intervenir jueces en el proceso, no queremos distorsiones, queremos informar con cuidado y llegar al fondo. Ya hay detenidos, pero hay que ver el móvil, autores materiales, intelectuales”. dijo.

¿Cómo sucedió el homicidio?

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que la detención de los tres presuntos responsables se logró tras la revisión de cámaras de seguridad de los vecinos de Lourdes Maldonado.

El funcionario detalló que la periodista fue asesinada de un solo disparo de un arma de fuego calibre 45, “que le atravesó el rostro y fue mortal” y que se pudo identificar a un vehículo Sedan Aveo blanco con placas particulares, utilizado como taxi, rondado la casa de la comunicadora minutos antes del crimen.

“La investigación todavía continúa, no se ha podido determinar el móvil del homicidio”, indicó.