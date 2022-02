El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó realizar una “pausa” en las relaciones entre México y España, aunque aclaró que se trata solo de un “comentario” y no de algo que pedirá de manera “formal”.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario señaló que ambos países se “tienen que dar un tiempo” para respetarse y que el gobierno de España no vea a México como una tierra de conquista, “sí queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben”.

“Ahora no es una buena relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en la relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban”, sentenció.

“Vale más darnos un tiempo, una pausa. Y a lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté aquí, que no fueran como antes”, añadió, dejando entrever que las relaciones entre los dos países podrían no normalizarse hasta el final de su sexenio.

“Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”, dijo desde Palacio Nacional.

Asimismo, el titular del Ejecutivo mexicano aclaró que cuando habla de los españoles se refiere a los empresarios y no al pueblo de España, “es un pueblo que merece todo nuestro respeto, un pueblo trabajador, extraordinario, pueblo bueno”.

En este contexto, y por instrucciones de López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, relató historias de empresas españolas que hacían negocios en México.

Comenzó recordando como que el Gobierno de México rescató unos astilleros de España que estaban en bancarrota.

El funcionario también contó sobre los proyectos para extraer gas de la Cuenca de Burgos, en los que según Romero Oropeza, la petroquímica española Repsol tenía contratos que le daban todas las ventajas.

“Al final del día perforaron miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se producían muy poco durante pocos meses. El negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque esta cobraba por la perforación de los pozos, al final del día no fue exitoso ese proyecto y hoy ya conocemos la historia, Pemex importa gas”, dijo.

Finalmente relató sobre un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto de Poza Rica a la refinería de Tula, que nunca había transportado “nada de gas”.

“A esas alturas, habían transcurrido 5 años de que se había construido el gasoducto. Era un pago que se hacía de 4.2 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos mensuales, que se pagaron durante 5 años por transportar absolutamente nada”.