‘JJ’ Macías viene con mejor actitud a Chivas

De cara a la reanudación de la Liga MX, Fernando Beltrán habló del regreso de José Juan Macías a Chivas y lo que puede aportar al equipo rojiblanco. También habló que en el equipo no existe preocupación por los dos partidos que tienen sin conseguir la victoria, aún sabiendo del objetivo que tienen, quedar entre los cuatro mejores de la tabla general.

A Macías le pediría que viniera a aportar mucho, con la actitud de querer mejorar y trascender, que la experiencia que tuvo a pesar que no fue como la esperaba, que le haya sacado algo de provecho y que haya madurado en todos los aspectos. Viene de una mejor manera, a su edad y lo que ha vivido, es una nueva oportunidad para estar donde le gusta. Viene con mejor actitud, va a notar el ambiente que es totalmente diferente y aportará mucho”, compartió.

Tras apenas ocho partidos con Getafe y poco más de 200 minutos disputados, José Juan Macías estará de regreso entrenando con Guadalajara a partir de la próxima semana. Tanto Fernando Beltrán como todos sus compañeros, esperan que pueda darle al equipo la ayuda necesaria para obtener los objetivos visualizados para la actual temporada.

Beltrán regresó a la actualidad de Chivas y aseguró que no hay preocupación en el equipo por los dos partidos seguidos sin ganar.

“La verdad es que en el equipo no estamos preocupados, no estamos con esa sensación de empezar a sentir tensión por no ganar. Cuando mejoremos la contundencia, cuando la metamos, va a mejorar mucho el equipo y vamos sacar más puntos. No me preocupa, no me alarma tampoco, pero si estamos con esa actitud de no dejar ir puntos en el inicio del torneo, porque hemos sufrido en los últimos. Queremos apretar y nos ha costado. Desde ahorita, estamos enfocados en ganar”, compartió.

Como parte final, Fernando Beltrán habló de la clave de la unión para que Chivas logre los objetivos establecidos al inicio del torneo.

“Tenemos que trabajar más porque simplemente no nos ha alcanzado en los torneos y porque simplemente tenemos que estar en los primeros cuatro lugares. Es lo primordial ahorita para Chivas, calificar en los primeros cuatro y claro que podemos, claro que lo vamos a hacer porque tenemos un gran equipo. Como equipo hemos mejorado en el sentido de unirnos más, saber que si nosotros, el que juega y el que no juega, estamos unidos, el equipo va a mejorar y cada quien alcanzará su mejor nivel”, culminó.