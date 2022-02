Cuestión de tiempo para que Córdova destaque

By

Israel ‘Cachis’ Rivera, mediocampista mexicano, coincidió con el jugador de Tigres en la categoría sub 20 del América. Apunta a que, si Córdova va al Mundial, tendría grandes posibilidades de ir a Europa

Sólo han transcurrido tres jornadas del torneo de Clausura 2022 y la afición de los Tigres ha sido exigente con el desempeño de Sebastián Córdova en los duelos del conjunto regio, llegando al punto de abuchearlo en la segunda fecha en contra del Puebla, encuentro que se disputó en la cancha del Estadio Universitario.

Ante esta situación, Israel ‘Cachis’ Rivera, mediocampista mexicano que juega en la Primera División de Kosovo con el FC Llapi, habló sobre la etapa que vivió junto a Córdova en la categoría Sub 20 de las Águilas del América, asegurando que, aunque el medallista olímpico no atraviesa su mejor momento, siempre ha mostrado grandes cualidades técnicas, incluso antes de llegar al profesionalismo.

Todos sabíamos que tenía una gran calidad desde entonces, manejaba muy bien los dos perfiles, le pegaba muy bien tanto con derecha como con izquierda, al igual que lo hace ahora, son pocos los jugadores en Primera División que pueden hacer eso, desde la Sub 17 él lo hacía, por eso lo dejaron jugar con nosotros en la Sub 20, yo soy tres años mayor que él y aún así Sebastián no mostró ninguna diferencia por estar con personas de distinta edad”, expresó.

Tomando esto en cuenta, Rivera señaló que sólo es cuestión de que el mediocampista se adapte a la dinámica de la escuadra de Tigres para estar en su mejor versión.

“He estado al pendiente de su carrera, lo conozco, el tiempo que compartimos tuvimos buena relación y no fue coincidencia que llegara a ser el 10 del América, su calidad lo ha llevado hasta la selección mayor, creo que es cuestión de tiempo para que destaque en Tigres, aparte tiene el respaldo del cuerpo técnico, entonces podría hacer lo mismo que en América con grandes actuaciones y con el aporte de los compañeros que tiene”, manifestó.

Asimismo, el ‘Cachis’ afirmó que en caso de que su excompañero dispute la Copa Mundial de Qatar con México, contará con amplias oportunidades de emigrar al futbol europeo.

“Si es considerado por el técnico de la selección y llega a hacer un buen Mundial, tendrá grandes posibilidades de ir a Europa, porque desde que estaba en América sonaban las ofertas que tenía del extranjero, pero no se concretaron y no creo que sea por el tema de calidad, quizá temas extra cancha o de dinero entre los clubes”, declaró.