La regularidad, el desafío de Pumas

By

A pesar del buen inicio de torneo, Pumas aún no echa campanas al vuelo. La positiva cosecha de puntos y goles no es suficiente para que el equipo universitario baje la guardia y se preparan para recibir este domingo a un rival ávido de victoria, los Tigres.

“El inicio del torneo ha sido inmejorable. Si hubiéramos hecho un análisis en la pretemporada, nadie imaginaba este tipo de situación tan buena para nosotros y se está disfrutando mucho como grupo. Sabemos que falta un montón para que se defina la fase final, tenemos que ir de a poco, con humildad como lo hemos trabajado hasta el día de hoy. El partido de este fin de semana va a ser muy entretenido porque si bien, apenas comenzó el torneo, los encuentros empiezan a pasar y es importante sumar la mayor cantidad de puntos posible cuanto antes. Tigres no ha ganado en lo que vale el torneo y sin duda que van a venir con su jerarquía a intentar hacerlo”, aseguró el defensa Nicolás Freire.

El zaguero, quien recientemente se recuperó de una lesión en la pantorrilla, misma que lo alejó de las canchas las dos primeras jornadas, aseguró que el principal objetivo para esta campaña es continuar con la inercia positiva y no bajar el ritmo con el paso de las jornadas.

“Siempre digo que no importa como empieza la película sino como termina, ahora arrancamos muy bien con mucha determinación y ojalá que ese trabajo que venimos haciendo nos de la fuerza, la confianza y la estabilidad para lo que resta del torneo.

Siempre dicen que lo más difícil en un futbolista y en un grupo de trabajo es la regularidad, ese es el desafío que tenemos por el momento, mantener esa regularidad. No quiere decir que no podemos perder, o que no podemos empatar, pero hay que saber reponerse a esas situaciones adversas que lo hemos hecho en reiteradas ocasiones”, sentenció.

El cuadro auriazul lidera el campeonato, mientras que Tigres se ubica en la posición 13 de la clasificación, con un punto, tras un empate y una derrota.

“Va a ser interesante, ellos no han podido conseguir una victoria y nosotros venimos de dos triunfos seguidos. Por nuestro lado tenemos que mantener los pies sobre la tierra y seguir sobre la misma senda, hay que tratar de sacar los tres puntos ante este rival. Ellos van a demostrar su calidad, tiene jugadores de mucha trayectoria y experiencia, hay que contrarrestar eso con el esfuerzo que hace este equipo todos los días”, culminó Freire.