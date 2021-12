La agrupación puertorriqueña Cultura Profética ha sabido sortear las controversias a lo largo de sus 25 años de carrera para impulsar la creación de nueva música, que hoy en día expone con una mayor madurez.

“Ha habido un cambio en la manera en que se abordan los temas, sigue habiéndolos súper literales, pero también he aprendido a poner un poquito de temática en canciones que no te esperarías”, argumentó el cantante y compositor Willy. La liberación de Puerto Rico y otros problemas sociales son parte de su propuesta sin que el público se dé cuenta porque han aprendido a abordarlos desde diferentes ángulos.

“La manera en cómo nos estamos dividiendo, cómo están usando nuestra sensibilidad para separarnos entre nosotros y así llevar a cabo una cierta agenda. Todo eso está puesto en música para la gente que quizás piensa que hemos dejado de un lado algo, simplemente no están pendientes de lo que estamos haciendo”, añadió Willy. “Todavía nos seguimos identificando con las temáticas, son parte de quienes somos, pero seguimos añadiendo colores a la paleta. Nuestra propuesta sigue siendo sincera y honesta del día a día que padecemos, nos enamoramos, tenemos familia”, apuntó Eliut.

En entrevista con El Financiero, Willy Rodríguez y Eliut González hablaron sobre el aspecto global de la música y que cada vez hay una mayor apertura en entremezclar los géneros, que no era igual hace 25 años que iniciaron su trayectoria.

“En la escena de reggae que es bastante purista nos tachaban por eso, pero es una limitación más para ellos que para nosotros. Lo tomamos como una herramienta para ser nuestra mejor versión, desde el principio entendimos que amamos el reggae, pero somos puertorriqueños y no jamaiquinos, venimos de la salsa, del bolero y tantas otras cosas. Puerto Rico es un puente musical mundial, siempre ha habido influencias de muchos lugares”, contó Willy.

Por ello estrenan el sencillo Te creí con la cantante colombiana Greeicy, a quien conocieron hace años al verla interpretando una de sus canciones. La colaboración fue descrita como un trabajo orgánico en donde fácilmente pudieron imprimirle su sello propio.

“Ya hay una relación de amistad a distancia hace unos años. Yo primero conocí a Mike, que es su compañero y fue instantánea la conexión. Nos tocó darle una identidad más nuestra, llevarla a un lugar que nos sintiéramos chéveres con el tema, que queramos tocarlo en cada tarima. Creo que eso fue lo que hicimos”, dijo Willy.

Sin embargo, aseguran que no se salvan de la gente que no entiende su propuesta y evolución. “No tanto por el género sino decir que ‘esa chica es demasiado famosa y ya no me gusta’. Es una cuestión de apariencias, mucha gente no se sienta a escuchar la calidad musical que aporta el tema simplemente porque lo consideran comercial”, agregó Rodríguez.

Para Eliut lo más importante es centrarse en el arte, eso es lo que los mueve día a día. “No quieres trabajar con quien no lo sientas o puedas hacerlo parte tuya. Le sentimos la esquina del bolero al tema y nos fuimos por ahí que nos encanta. Jugamos mucho con los acordes que nos llegaron de una manera y el arreglo se fue dando poco a poco hasta la magia de una especie de bolero reggae que sentimos que es un clásico”.

Actualmente, Cultura Profética emprendió su gira 25 años Sobrevolando en escenarios de Perú y Colombia después de parar obligatoriamente por la pandemia. Aunque aún no tienen una fecha para México, piensan que su visita al país será programada para el segundo semestre de 2022. Por lo pronto, celebran la inauguración de su estudio de grabación y el lanzamiento de su sencillo Fuiste cruel, con ideas sueltas para seguir escribiendo. “Es un sueño, definitivamente vamos a tener mucho taller”, confiaron.