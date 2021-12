Tigres se acostumbró a ganar, admite Miguel Herrera

By

Miguel Herrera es consciente que en Tigres no hay otro objetivo que salir campeón del torneo de Apertura 2021, debido a que la etapa del extécnico del conjunto regio, Ricardo El Tuca Ferretti, fue totalmente exitosa, razón por la que El Piojo deberá de pelear por lo más alto y tratar de superar a la escuadra de León en la ronda de semifinales para pelear por el título de la Liga MX.

Se llegó a un equipo que se acostumbró a ganar, pasaron 11 años con un técnico extraordinario, obvio que se tiene que responder a esa altura, he dicho que la vara que dejó Ricardo es sumamente alta, no es fácil acceder a ella, pero el técnico que venga a Tigres lo intentará, se acostumbró el equipo, la afición y la directiva a ganar, esa es la exigencia del entrenador que está aquí y hoy me toca a mí”, expresó.

Asimismo, Herrera destacó al timonel del cuadro esmeralda, Ariel Holan, quien ha sabido explotar a sus jugadores, pues al igual que Tigres, tenían muy asimilado el sistema de su antiguo entrenador.

“Llegó a un equipo que estaba bien diseñado, bien armado, el técnico que se va (Ignacio Ambriz), creo que todos nos extraña por qué se va, había dado resultados, había sido campeón, son decisiones que no sé si la tomó Nacho o la directiva, pero son decisiones que se tomaron”, declaró.

La gran duda que se le ha presentado al exestratega de la Selección Mexicana, es poder incluir de nueva cuenta a Guido Pizarro en el once inicial en el duelo de ida de este miércoles, pues el argentino se resintió de la lesión que lo aquejaba.

“Todavía no está al cien, vamos a esperarlo al día del partido, veremos cómo amanece, si no está listo veremos quién ocupa su lugar”, manifestó.

Por último, confió en la experiencia de los jugadores de Tigres en fases finales, para poder salir adelante este miércoles en el Estadio Universitario ante ‘La Fiera’.

“Tenemos un buen equipo que sabe jugar estas instancias, nos enfrentaremos a un buen rival, pero estaremos de locales y nos tenemos que llevar ventaja a su cancha”, concluyó.