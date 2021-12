Juegan los hombres, dicen en Pumas

By

Como el día y la noche, así de contrastante ha sido el campeonato de Pumas. Un equipo que por gran parte del torneo ocupó los últimos lugares de la tabla y que ahora es semifinalista con aspiraciones al campeonato. Pero aún no hay que echar las campanas al vuelo, la serie ante Atlas exigirá lo mejor del cuadro universitario.

Nosotros tenemos la misma mentalidad desde la fecha uno, pero los resultados no se daban por muchas situaciones. Tenemos los pies en la tierra y sabemos que el partido más importante es el del jueves y después el del domingo. Todavía no pensamos en el campeonato, aunque sabemos que estamos para pelear por ello, sólo pensamos en el jueves”, sentenció Alan Mozo.

El zaguero auriazul reconoció que en algún momento perdió la brújula y su desempeño dentro y fuera de la cancha dejó mucho que desear, pero fue de la mano de Andrés Lillini que retomó el camino.

“Andrés es mucho más que un entrenador, es alguien que me ha apoyado en momentos en los que lo he necesitado, me ha ayudado mucho a tranquilizarme al momento de tomar las decisiones dentro y fuera de la cancha. Estoy muy agradecido, antes que entrenador es una gran persona”, afirmó.

A decir de Mozo, las grandes inversiones o las figuras no cuentan a la hora de enfrentar once contra once en el terreno de juego.

“Todos tenemos un valor, un precio, es normal es parte del negocio, pero eso no es lo que juega, al final juegan los hombres, no los nombres y Pumas es un gran ejemplo de refuerzos que vienen a entregarse y jugadores de casa que se van forjando y que están muy orgullosos de representar a este equipo”, mencionó.

Mozo aspira a ser campeón, pero también anhela probar la exigencia del futbol en Europa.

“Europa ha sido uno de mis sueños y poco a poco se fue convirtiendo en una meta. Voy a seguir trabajando y si un entrenador (Andrés Lillini) tiene esa opinión de mí es por algo, pero primero tengo que rendir en Pumas y dar pasos fuertes para que Europa sea opción”, concluyó.