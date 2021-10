México tiene que mejorar, dice Héctor Herrera

La selección de México marcha como líder del Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, pero a pesar de ello, se tienen que mejorar varios aspectos y hacerse fuertes, así lo consideró Héctor Herrera.

Es verdad que al momento estamos bien en eliminatoria. El Mundial está prácticamente a la vuelta de la esquina, tenemos muchas cosas que mejorar y hacernos más fuertes. Confío en que vamos a llegar en nuestro mejor momento y que la Selección va a ser un muy buen Mundial. Tenemos una gente de mezcla de experiencia y de jóvenes que van a complementarse de la mejor manera. Esperamos ser un grupo fuerte y representar al país como se merece”, mencionó el jugador del Atlético de Madrid, tras el acuerdo de colaboración entre LaLiga North America y Stage Front.

El ‘16’ en los dorsales de los colchoneros espera estar en las siguientes convocatorias del Tricolor y en la lista final para el Mundial de Qatar, que significaría su tercera Copa del Mundo.

“Estoy trabajando para seguir siendo tomado en cuenta. La jerarquía y la experiencia que transmite esta generación es muy importante. Llevan a los jugadores jóvenes por buen camino y eso hace a una selección importante”, apuntó.

NO SE SIENTE NI MÁS NI MENOS EN EL TRI

Héctor Herrera considera que siempre está al nivel que la Selección o Gerardo Martino le exige, muestra de ello es que fue el Mejor Jugador de la pasada Copa Oro. Al ser uno de los referentes, no se siente con más derecho.

“No me siento ni más ni menos con los jóvenes, al ser referente de la selección, no me siento con más derecho y si viene un chico, le puedo ayudar, dar consejo y sumar en su carrera. Esa es la forma que creo que tenemos que afrontarlos todos. No sólo son dos o tres los que deben de llevar esa responsabilidad”, dijo.