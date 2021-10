BCS es el primer estado en firmar estos compromisos que muestran la voluntad de trabajar por la igualdad y el bienestar de las mujeres desde el ámbito municipal, estatal y legislativo local con el apoyo de la Federación: Nadine Gasman Zylbermann.

La igualdad es el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas y en BCS se construye la pluralidad, fraternidad y se trabaja por construir la igualdad: Víctor Manuel Castro Cosio

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Gobierno de Estado de Baja California Sur suscribieron en el marco del Acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres, los “Compromisos por la igualdad y el bienestar de las mujeres”, con lo que el Ejecutivo Estatal y también el Legislativo de la entidad y los gobiernos municipales se comprometen para impulsar y diseñar políticas públicas, leyes y acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

En su intervención, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, recordó que, en 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador suscribió el “Acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres”.

“Si algo nos ha legado el presidente es que hay que hacer una nueva política y hay que poner en el centro a las personas y en nuestro caso a las mujeres que han enfrentado desventajas económicas, sociales, políticas y culturales. Son compromisos que se firman para ser cumplidos, que tienen un significado en la forma […] y por ello reconozco a Baja California Sur, por ser la primera entidad en suscribir este Acuerdo que muestra la voluntad de trabajar la igualdad y el bienestar de las mujeres en todo el estado”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosio destacó que la igualdad es el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas y por ello, en esa entidad se está construyendo un destino de pluralidad y fraternidad, por lo que reconoció la importancia de que en la suscripción del Acuerdo se encontraran diputadas y diputados de distintas banderas políticas, así como alcaldesas con diferentes visiones políticas.

“Estamos convencidos y convencidas de que el respeto inalienable de los seres humanos está por delante, por eso este acuerdo es bienvenido y no dudo, no les va a temblar la mano para suscribir el que busquemos la igualdad. No permitamos ningún abuso en contra de las mujeres, niñas, jóvenes de nuestra tierra, eso es lo que está suscribiéndose el día de hoy, la igualdad y el respeto a los derechos, los otros temas irán vinculados del esfuerzo que ustedes hagan”, concluyó.

El Acuerdo que incluye los “Compromisos por la igualdad y el bienestar de las mujeres” suscrito entre el Inmujeres y Baja California Sur consta de cuatro compromisos básicos por la igualdad y el bienestar, mismos que serán ampliados con acciones concretas desde el ámbito de competencia del gobierno estatal, el congreso del estado y los gobiernos municipales de la entidad.

Los cuatro compromisos son:

Trabajar en el cumplimiento de la política nacional de igualdad, para el bienestar de las mujeres y niñas, el ejercicio de sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia.

Impulsar una agenda legislativa que permita, a los tres ámbitos de gobierno y sus respectivos poderes, consolidar el andamiaje institucional para avanzar en la igualdad sustantiva y garantizar el bienestar de las mujeres.

Promover acciones estratégicas de cambio cultural para la participación efectiva e igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado, bajo los principios de interseccionalidad, inclusión y respeto a la diversidad.

Promover el aumento y la sostenibilidad de recursos públicos con perspectiva de género para la implementación de políticas públicas para la igualdad.

Más tarde, el Inmujeres tuvo un diálogo con el Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno Estatal, para compartir a fondo de qué trata la Política Nacional de Igualdad y cómo el Programa Nacional para Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024 es la hoja de ruta para el Estado mexicano dirigido a atender las necesidades de las mujeres y niñas de cada región y comunidad priorizando las tres demandas expresadas por ellas: vivir en paz y sin violencia; tener seguridad económica y servicios de cuidado para las personas a su cargo que los requieren.

El Inmujeres, órgano rector de la política nacional de igualdad continuará tejiendo alianzas con los gobiernos estatales y municipales para que se impulsen y diseñen las políticas que cierren las brechas de desigualdad de género y garanticen los derechos de las mujeres y las niñas.