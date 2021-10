DURANGO, DGO.- “La proveeduría que se detona producto de la obra pública, es fundamental para la actividad económica de Durango. Por eso es importante escuchar a quienes día con día desempeñan esta actividad, para poder tener una ley que sí se adapte a la realidad y que sea moderna, sencilla, fácil de aplicar, transparente, y buscando siempre la mayor eficiencia en los recursos públicos”, subrayó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Ricardo López Pescador.

Agregó que, en la actual Legislatura, la pluralidad no es pretexto para empantanar las iniciativas, ni pretexto para estar en confrontación, sino una oportunidad para escuchar las diferentes visiones acerca de un mayor bienestar para los habitantes de nuestra entidad.

Los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, acudieron a la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), capítulo Durango, donde los constructores locales expresaron su sentir, acerca de las áreas de oportunidad que se tienen para reformar la Ley de Obra Pública del Estado.

“Estamos comprometidos en legislar de la mano de todos los sectores sociales. Nos interesa que en materia de oba pública haya reglas más claras, y más desarrollo en infraestructura, para generar economía. Los 25 diputados de la LXIX Legislatura tenemos claro qué Durango queremos: un estado con un marco jurídico actualizado que no tenga barreras ni tampoco lagunas”, añadió López Pescador.

Joel Corral, coordinador de diputados del PAN, mencionó que es valioso que los constructores locales se ocupen en proponer mejoras a la Ley. “Tomaremos nota y de ser posible conformaremos mesas de trabajo para llevar un proyecto de reforma a la Ley para dar mejores resultados a los duranguenses”.

Christian Jean, coordinador del grupo parlamentario de Morena, coincidió en fortalecer el marco jurídico para que se combata la corrupción, y se construyan obras que realmente se necesiten y no las que representan un capricho gubernamental sin beneficio social alguno.

De la misma manera, Gabriela Hernández, legisladora del PRI, refrendó su compromiso en revisar a detalle la iniciativa, para poder enfocar los recursos en aquellas obras que hacen mucha falta, sobre todo en las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales, donde se requieren caminos y carreteras.

Por su parte, la diputada de morena, Ofelia Rentería, reconoció el interés de los constructores locales por querer contribuir en el desarrollo de los municipios del Estado de Durango. “Les garantizo que nosotros, como ustedes, también queremos más obras para los municipios que así lo requieran por su impacto y beneficio social. Y sobre todo que no queden obras inconclusas o se retrasen para incrementar su valor”.

María de los Ángeles Rojas, legisladora del Partido Verde, se pronunció en favor de elaborar un padrón de constructores, ya que, en algunos municipios, se hacen obras de mala calidad a manos de falsos constructores, por lo que se requiere garantizar la calidad.

Finalmente, Raúl Montelongo, presidente de la CMIC, agradeció a los diputados por comprometerse en adecuar una ley, “que está llena de parches y no responde, no brinda, los instrumentos requeridos para gestionar los proyectos de infraestructura, con los más altos estándares de calidad. Hoy ponemos a su disposición éste trabajo que hemos hecho de manera colegiada, entre empresarios, académicos y especialistas en la materia. Es un trabajo de más de cinco horas de esfuerzo y dedicación”.