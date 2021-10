CIUDAD DE MÉXICO.- El gerente general del Galaxy de Los Ángeles, Dennis Te Klose, manifestó que están contentos con el rendimiento de Javier Chicharito Hernández esta temporada y que, de existir un llamado de la Selección Mexicana, asistiría sin ningún tipo de traba.

Lo que opino si se tiene que llamar a la Selección o no, es otra cosa, Javier, como él mismo lo dijo, si es convocado, asistirá. Ahora tienen a Rogelio Funes Mori y demás jugadores. Son ideas de la Federación porque es aventurarme a decir si debe ir o no”, indicó.

Hernández abandonó las ligas europeas en enero de 2020 para fichar por el Galaxy a cambio de 5 millones de dólares de sueldo anual y como una bomba mediática en el equipo.

A cambio, ha jugado 28 partidos haciendo 14 goles. Su primer año fue particularmente complicado y en éste ha mejorado a tal grado de competir por el liderato de goleo en la MLS.

El valor de un jugador es cuando se tiene un interés de ser vendido, aquí no lo hay. El valor baja cuando no hay interés en él. Creo que el mercado ha cambiado drásticamente, no es lo mismo antes de la pandemia que ahora”.

En relación a Julián Araujo, defensa del Galaxy que tomó la decisión de renunciar a sus derechos federativos con Estados Unidos para ser elegido con México, Te Klose argumentó que no se tata de una carrera entre federaciones por ganar jugadores.

El crecimiento del futbol en Estados Unidos ha marcado que jugadores de diferentes nacionalidades, sobre todo mexicoamericanos, sean importantes porque pueden representar a ambos países y en un momento tienen que definir su futuro”.