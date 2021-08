CIUDAD DE MÉXICO.- El sonorense Luis Urías hizo historia al convertirse en el decimosexto jugador en la historia moderna del beisbol de las Grandes Ligas en dar cinco extrabases en un juego, apenas el primer mexicano. Los Cerveceros de Milwaukee apalearon 17-4 a los Cachorros de Chicago, con cinco carreras producidas del infielder nativo de Magdalena de Kino.

Dos jonrones y tres dobletes marcaron el histórico juego para Urías, quien es también el primer jugador de los Cerveceros en alcanzar esta marca.

Es uno de esos juegos únicos, donde realmente todo te sale bien”, dijo Urías, “Realmente el mejor juego ofensivo de mi vida, creo que es un momento que voy a recordar por siempre en mi carrera”.

No había caído en cuenta que implanté récords, definitivamente no era algo que estaba buscando, pero estoy muy orgulloso de haberlo logrado”.

Urías inició su épica jornada con un doblete productor de la primera carrera del juego en la segunda entrada, iniciando un rally que fue de cinco anotaciones. En la tercera entrada sacó una rola a las paradas cortas, la única vez que fue dominando en cinco veces al bat.

En la quinta dio su segundo doblete y después anotó su segunda carrera del día gracias a un jonrón con bases llenas de Manny Piña que puso el duelo 9-1. En la sexta dio su tercer doblete y anotó de nueva cuenta sencillo de Jace Peterson.

En la séptima dio un jonrón de tres carreras y en la novena uno solitario.

Definitivamente no estaba buscando los jonrones, el juego estaba definido pero yo quería hacer un buen contacto”, explicó Urías.

Urías, quien tras la llegada de Eduardo Escobar a los Cerveceros ha dejado de ser titular todos los días, se fue de 6-5 con cinco anotadas, su mejor juego en Grandes Ligas en todos los sentidos.

Entiendo mi rol”, dijo Urías, “Sé que a veces puedo jugar, pero otra veces tengo que estar en la banca y cuando llegue mi oportunidad aprovecharla como lo hice hoy. No sé si esto me va a dar más juego, porque no es lo que estoy buscando, lo que yo busco es ayudar al equipo cuando me necesiten, y donde me necesiten”.