La costosa salud de la democracia

Embarazo y vacunación

El Fondo Monetario Internacional decidió apoyar a sus países miembros a sortear la crítica situación económica creada por la pandemia, mediante la emisión de 650 mil millones de dólares en derechos de giro. Aparentemente es una cifra fabulosa, y lo es, sin embargo, equivale a las fortunas de media docena de los hombres más ricos del mundo: Jeff Bezos, de Amazon; los hermanos Walton, dueños de Walmart; Mark Zuckerberg, de Facebook; Elon Musk, del automóvil eléctrico Tesla; Amancio Ortega, del grupo Zara, y creo que ya me pasé. Como miembro del grupo de 190 países que componen el fondo, a México le correspondieron 12 mil 500 millones de dólares, aproximadamente. ¿Cómo administrarlos? El presidente López Obrador planteó dos opciones: 1) incrementar las reservas internacionales del Banco de México y 2) abonarlos a la deuda. Descartó la segunda opción porque las reservas ya son muy cuantiosas. El subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, dijo en Twitter que “los ‘derechos especiales de giro’ (DEG) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”. En efecto, las reservas de Banxico son muy altas, y si se incrementaran con los derechos de giro sobrepasarían la cifra de 200 mil millones de dólares, una marca histórica. Abonar la deuda pública, como dice el subgobernador de Banxico, no lo permite la ley. En mi opinión, habría que respetar lo que dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cuando anunció el programa: es un alivio para que los países mitiguen las heridas de la pandemia. Dicen los que saben que no hay impedimento para que los DEG puedan cambiarse por dólares y euros. Está pegando fuerte la tercera ola, falta mucho a México y al mundo para librar el problema. No habría mejor modo de invertirlos que en medicinas, vacunas (posiblemente se requiera una tercera dosis de refuerzo) y servicios médicos.

No entienden que no entienden

Vamos a gastar 5 mil 800 millones de pesos aproximadamente en financiar a los partidos políticos, el dinero mejor gastado que habrá el próximo año en la República, puedo pensar en muy pocas cosas mejor compradas y tan valiosas que la aportación a la pluralidad, la equidad y la competencia limpia por las elecciones que de este gasto que se hará de 44 pesos por persona para el próximo año, dijo el consejero del Instituto Nacional Electoral Uuc-kib Espadas. Y Ciro Murayama, también consejero, expresó: una reducción drástica en los recursos abre la puerta al dinero privado de grandes grupos de poder económico o delincuenciales; además, alertó que el mercado, desde la construcción del capitalismo, nunca ha logrado una distribución equitativa.

Cuidado con ahorrar a costa de la salud de la democracia y cuídese un sistema de partidos financiado con dinero limpio, trasparente y que favorece la equidad, remató. Ayer el INE aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para 2022, que asciende a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos. No es lo único que se gastará en la salud de la democracia. Falta agregar otros dos conceptos: el presupuesto de operación del instituto y la partida para una probable consulta sobre la revocación del mandato presidencial, aun cuando el Congreso no ha votado la ley reglamentaria.

Vacunas

Las mujeres que reciban vacunas Covid con ARN mensajero (Moderna y Pfizer) antes de las 20 semanas de gestación no tienen mayor riesgo respecto al embarazo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Es una noticia relevante, dado que si una mujer se contagia de coronavirus durante la gestación tiene mayores posibilidades de padecer síntomas graves y requerir hospitalización. Los beneficios de inocularse, pues, superan cualquier riesgo potencial o conocido de la vacuna.

Ombudsman Social

Asunto: la pensión a los 65

¿La pensión Bienestar (ahora a los 65 años) es también para los jubilados y pensionados de IMSS e Issste?

Alejandro Verdal /CDMX (verificado por teléfono)

R: entiendo que sí. Es universal: para pobres, ricos y clasemedieros.

Twitterati

Hace un mes estaba comprando el tanque de gas de 30 kg a $854, hoy me costó $654. No que no bajaban los precios, abusivos.

Escribe @MissSunshine4

