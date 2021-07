MADRID.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tildó en octubre de 2012 al entonces jugador Cristiano Ronaldo de “imbécil” y al técnico José Mourinho de “anormal”, según publica el diario digital El Confidencial.

Siguiendo las dos primeras publicaciones de audios de Florentino Pérez, en las que tildaba de “estafas” a Raúl González e Iker Casillas, entonces jugadores del club y que siguen formando parte de la entidad blanca, esta vez la tercera entrega va dirigida a Cristiano Ronaldo, José Mourinho o Jorge Mendes.

En octubre de 2012, con Cristiano Ronaldo en su cuarta temporada en el Real Madrid, el presidente blanco se mostró indignado con el comportamiento del luso. “Es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace, como la última tontería, que la vio todo el mundo mundial”, cargó entonces en esos audios publicados por el medio.

Esa “última tontería” eran las declaraciones de Cristiano Ronaldo en septiembre de 2012 después del partido de Liga jugado contra el Granada, en las que aseguró no celebrar los goles por estar “triste” y que la directiva del club blanco “sabía por qué”.

Pero Florentino Pérez también atacó, además de a ‘CR7’, al entonces entrenador blanco, José Mourinho, y al agente de ambos, el también portugués Jorge Mendes.

“Mendes no manda nada sobre ellos, pero nada, nada, cero patatero, no le hacen ni puto caso”, apuntó hacia el representante.

“Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador [Mourinho] y él [Cristiano], y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante que le cae mal a todo el mundo… ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!”, argumentó Pérez.

Por otro lado, también en ese audio de octubre de 2012, el presidente cargó contra el lateral Fabio Coentrao. “Es ‘tolili’, es otro que no tiene cabeza porque es un zoquete. Es un poquito subnormal, conduce sin carné y esas cosas. Se cree que el carné es para otros y no para él. El Madrid se come a esos tíos, se los come”, disparó.

PEPE Y SU FICHAJE DEL PORTO

En otro audio, en este caso de agosto de 2007, Florentino Pérez critica el fichaje realizado por el entonces presidente Ramón Calderón del central Pepe, procedente del Porto de Pinto da Costa y su agente, de nuevo Jorge Mendes, y acusó a los portugueses de tener cuentas ocultas en Suiza.

“Que los 30 kilos (el precio pagado por el Real Madrid) han salido de aquí y han acabado allí (en Oporto), seguro. Ahora hay que ver dónde está la salida del banco. Le sacaron el dinero al ruso (Roman Abramóvich) con lo de Mourinho, Carvalho y Ferreira, y lo que pasa es que ese dinero se lo llevan a Suiza. Se tiene que cabrear alguien que esté en la pomada y nos tiene que dar esa pista de Suiza”, desveló Pérez.