Wall Street abre a la baja; inversionistas se preocupan por ‘sobrevaloración’ de compañías tecnológicas

Los mercados accionarios inician la jornada con variaciones negativas, a medida que los inversionistas comienzan a mostrar preocupación por las altas valuaciones de las compañías, sobre todo, del sector tecnológico.

El Nasdaq lidera las pérdidas con 0.85 por ciento, en los 23 mil 630.16 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.59 por ciento menos, en las 6 mil 810.78 unidades, y el Dow Jones con 0.22 por ciento a la baja, se coloca en los 47 mil 236.85 puntos.

“Anticipamos una jornada volátil, ante la creciente preocupación por las altas valuaciones de los líderes del sector tecnológico. Ello, a pesar del balance positivo de la temporada de reportes en Estados Unidos. Por otro lado, es importante recalcar que el gobierno de los Estados Unidos continúa cerrado, por lo que los datos privados han cobrado relevancia”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Por su parte, los retrocesos en Europa son de 0.85 por ciento para el DAX en Alemania con 23 mil 931.35 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.64 por ciento menos, en los 8 mil 58.18 puntos, el CAC 40 de Francia cede 0.64 por ciento, a 8 mil 57.94 enteros, y el FTSE 100 de Londres que borra 0.04 por ciento, ronda en las 9 mil 697.88 unidades.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un aumento de 0.44 por ciento, colocándose en los 62 mil 425.19 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el repunte es de 0.88 por ciento, al ubicarse en los mil 249.65 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 0.88 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 60.51 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 0.0.80 por ciento, en un nivel de 64.39 billetes verdes el barril.