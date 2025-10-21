En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que debe hacerse justicia por el asesinato Bernardo Bravo, líder del campo en Michoacán.

“Tiene que haber justicia en este caso y está todo el gabinete de seguridad apoyando a la Fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”, declaró la mandataria.

Horas después del ataque, las fuerzas federales detuvieron en Michoacán a Rigoberto ‘L’, alias ‘Pantano’, presuntamente relacionado con la muerte de Bravo e integrante de la unión de citricultores de Apatzingán.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente productor y comerciante de limón”, apuntó la presidenta y concluyó que la labor social de Bravo “es todo un tema, no quisiera en este momento entrar a ese tema”, abundó.



Detienen a Rigoberto ‘N’, implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fue detenido Rigoberto ‘N’, presuntamente implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán.

Detalló que Rigoberto ‘N’ se dedicaba a la extorsión y cobro de cuotas. La detención se dio luego de un operativo en Michoacán, encabezado por personal de la Secretaría de Defensa, en coordinación con la Fiscalía estatal, autoridades del gabinete de seguridad y del Gobierno del estado.

“El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables”, apuntó García Harfuch.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el operativo se desplegó luego de tomar conocimiento del homicidio de Bravo, por lo que agentes de seguridad se trasladaron al sitio donde comenzaron las primeras indagatorias e implementaron un dispositivo de seguridad.

“Con ello identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto ‘N’, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.



¿Qué se sabe del asesinato de Bernardo Bravo?

Según la información, Bravo fue localizado sin vida el lunes a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del dirigente limonero tenía huellas de violencia y fueron los pobladores que circulaban por la zona quienes avisaron sobre el hallazgo a las autoridades.

Bernardo Bravo era conocido por encabezar en los últimos meses manifestaciones debido a las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero.

En febrero había denunciado a través de redes sociales que había recibido amenazas de parte de grupos criminales.

A finales de septiembre, Bravo denunció que él y sus compañeros estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exige el crimen organizado por su cosecha.

En Apatzingán, el sector citrícola sufre extorsiones por Los Viagras y las organizaciones criminales autodenominadas como Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.

Con información de EFE y Quadratín.