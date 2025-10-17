¡Es una enfermería! Real Madrid sufre otra baja

El mediocampista Dani Ceballos se une a la lista de lesionados merengues de la que se espera que salga pronto Kylian Mbappé; el sevillano no jugará el fin de semana ante Getafe

El Real Madrid recibió un nuevo revés en su ya saturada enfermería a solo dos días del crucial encuentro liguero contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. La baja de última hora de Dani Ceballos por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo se suma a las más recientes de Dean Huijsen y Kylian Mbappé, que regresaron tocados del parón internacional.

Las lesiones han sido un desafío para el club merengue, que antes de estas más recientes ausencias, ya había dejado de contar con Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Todas estas ausencias cobran mayor relevancia cuando en 15 días se realizará el primero de los Clásicos de la temporada ante el FC Barcelona.



¿Cómo fue la lesión de Ceballos?

Dani Ceballos se lesionó durante un partidillo de entrenamiento ante el Castilla el pasado fin de semana, lo que le impidió participar en las sesiones colectivas de esta semana. El mediocentro sevillano padece una sobrecarga muscular en el isquio izquierdo, que le obligará a trabajar en solitario en el gimnasio de Valdebebas.

Esta dolencia lo deja descartado para el duelo del 19 de octubre ante el Getafe y genera dudas sobre su presencia en el próximo partido de Champions League contra la Juventus el miércoles 22. Sin embargo, hay optimismo en el cuerpo médico para que pueda recuperarse a tiempo para el Clásico del 26 de octubre.

La nueva lesión de Ceballos se une a las preocupaciones surgidas durante la fecha FIFA de octubre, en la que dos figuras clave regresaron con molestias. Dean Huijsen, el joven español de origen holandés de 20 años, sufrió un problema muscular que lo deja fuera del equipo para el Getafe y genera incertidumbre sobre su ritmo de recuperación.

Kylian Mbappé, el estelar delantero francés, abandonó la concentración de Les Bleus cojeando tras un tobillo maltrecho en el amistoso contra Azerbaiyán (donde anotó un gol y dio una asistencia). El galo completó el entrenamiento del viernes sin dolor y está disponible para el domingo, aunque su gestión de minutos será clave ante el denso calendario.

El panorama se complica con las lesiones de larga duración, que han diezmado especialmente la zaga blanca. Trent Alexander-Arnold lleva un mes fuera por una lesión en el isquiotibial sufrida ante el Olympique de Marsella en Champions (16 de septiembre) y es duda incluso para el Clásico. Dani Carvajal, golpeado en el derbi contra el Atlético, padece una dolencia en el gemelo y también está en la recta final de su recuperación, con opciones de reaparecer ante el Barça.

Antonio Rüdiger, ausente desde septiembre por una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo, es la baja más preocupante: su regreso no se espera hasta diciembre, dejando un vacío en el centro de la defensa. Finalmente, Ferland Mendy no ha debutado esta temporada bajo Alonso debido a una rotura en el tendón del cuádriceps derecho desde la final de Copa en abril; aunque ya entrena con el grupo, su alta competitiva podría demorarse semanas.