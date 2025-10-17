El Camp Nou puede reabrir; Barcelona esperará

El Ayuntamiento entregó al Barcelona la licencia que le permite abrir el Camp Nou con más de 25 mil aficionados. El club responde que esperará

El Ayuntamiento de la entidad entregó al Barcelona la licencia de primera ocupación de la fase 1A de las obras del Spotify Camp Nou, que corresponde a la remodelación del Gol Sur y la Tribuna, si bien el cuadro blaugrana reiteró que seguirá esperando a obtener la licencia para la fase 1B, con algo más de 45 mil aficionados, antes de regresar a su nuevo feudo.

Según informan fuentes municipales, la licencia permitiría al club azulgrana estrenar su nuevo campo con casi 27 mil aficionados, si bien la directiva culé anunció la semana pasada que esperaría a recibir la licencia 1B para abrir con 45 mil y lo reiteró este viernes poco después de recibir la licencia.

La entidad blaugrana confirma haber recibido la licencia de primera ocupación, otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona, para una fase 1A que comprende Tribuna y Gol Sur, con una capacidad para 25.991 aficionados y aficionadas, incluyendo 81 plazas para personas con movilidad reducida.

Además, detallan alguna de las mejoras “significativas” incluidas en esta fase 1A, como son

– Nuevo túnel de jugadores/as.

– Nuevos vestidores para el primer equipo y para el visitante.

– Mejoras en comodidad y seguridad, con más accesos, vías de evacuación y barandillas.

– Sistemas de acceso con pórticos y ticketing integrado, compatibles con jornadas de eventos y con el tráfico rodado de obra.

– Un nuevo sistema de rociadores y de extinción automática.

Pero el club continúa trabajando en la obtención de la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, correspondiente a Lateral, con el objetivo de ampliar el aforo hasta 45.401 espectadores, por tres motivos principales.

Por un lado, para dar respuesta a la decisión de no regresar al nuevo Spotify Camp Nou hasta contar con la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur) y la Fase 1B (Lateral) “completamente aprobadas”.

También para “garantizar un proceso de validación completo y seguro” antes de la apertura total del estadio y para disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo todas las pruebas operativas necesarias antes de la inauguración de la Fase 1B y optimizar el uso del aforo disponible.