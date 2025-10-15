Wall Street avanza impulsado por reportes trimestrales: BMV, con ‘números verdes’

El mercado también reaccionó a las declaraciones de Jerome Powell sobre un recorte a la tasa de la Fed a finales de octubre.

Las bolsas en Wall Street inician esta sesión de ‘quincena’ con avances mientras los inversionistas asimilan la información de la nueva temporada de reportes trimestrales.

Además, aumentan las expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés, lo que debilitó al dólar y ayudó al peso.



¿Cuánto ganan los índices en Wall Street HOY?

Las operaciones de renta variable iniciaron la jornada con variaciones positivas, apoyadas en los sólidos reportes empresariales y en el optimismo de los operadores por un posible ciclo de recortes adicionales en los tipos de interés.

El Nasdaq sube 0.74 por ciento para colocarse en 22 mil 689 puntos; el S&P 500 avanza 0.54 por ciento, hasta las 6 mil 672 unidades, y el Dow Jones gana 0.25 por ciento, en los 46 mil 385 puntos.

“Los sólidos resultados corporativos por segundo día reactivaron el apetito por riesgo de los inversionistas, compensando parcialmente el sentimiento negativo por tensiones comerciales entre China y Estados Unidos”, destacaron analistas de Grupo Financiero Banorte.



Europa opera con altibajos; el CAC 40 lidera las ganancias

En el continente europeo, los mercados presentan comportamiento mixto. El FTSE 100 de Londres retrocede 0.13%, hasta los 9,449.73 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia encabeza las alzas con 2.19%, en 8,091.83 unidades.Le siguen el IBEX 35 de España, con un avance de 0.21% a 15,619 puntos, y el DAX de Alemania, que prácticamente se mantiene estable con un ligero aumento de 0.01%, en 24,235.58 unidades.



¿Cuánto ganan las bolsas en México este miércoles?

En nuestro país, las plazas bursátiles ‘marchan al ritmo’ de Wall Street: El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.04 por ciento, a las 61 mil 420 unidades.

En lo que respecta al FTSE de la Bolsa Institucional de Valores, aumenta 1.12 por ciento a los mil 227.30 puntos.

Petróleo registra ligeras alzas

Los precios del crudo también operan con ganancias moderadas. El West Texas Intermediate (WTI) sube 0.34 por ciento, hasta los 58.90 dólares por barril, y el Brent del Mar del Norte avanza 0.19 por ciento, cotizando en 62.51 dólares por barril.