Apuestas por nuevo recorte de la Fed ‘empujan’ al peso: ¿Cuánto gana al dólar este miércoles?

El peso se había debilitado en la semana por la tensión comercial entre EU y China por restricciones al comercio de tierras raras.

El peso mexicano retomó sus ganancias ante el dólar, después de que las apuestas a favor de ver más recortes a la tasa de la Reserva Federal aumentaron tras comentarios de su presidente, Jerome Powell.

El líder de la Fed dijo que las perspectivas económicas no cambiaron desde que los responsables de las políticas se reunieron en septiembre, cuando bajaron las tasas de interés y proyectaron dos rebajas más este año.

“Estamos en un punto en el que las bajas en las vacantes de empleo podrían reflejarse en el desempleo”, advirtió.



¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY?

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.22 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.46 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del martes 14 de octubre.

“La caída del dólar está respaldada en la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en 25 puntos base el próximo 29 de octubre, luego de que Powell reiteró que continúa la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos”, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar en ventanillas?

El dólar se vende en 18.92 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.83 unidades por cada billete verde, de acuerdo con información del banco Banamex.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, baja 0.29 por ciento a las 98.75 unidades, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.31 por ciento a los mil 210.69 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.01 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.56 por ciento.

La moneda que más se aprecia ante el dólar este miércoles es el rublo ruso, con una ganancia de 1.82 por ciento. Le siguen la rupia india con 0.83 por ciento; la corona noruega con 0.73 por ciento; la corona sueca con 0.55 por ciento, y el real brasileño con 0.51 por ciento.