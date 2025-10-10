La líder opositora venezolana, María Corina Machado, calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de “logro” y “reconocimiento” para todo el pueblo venezolano.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de “mayor reconocimiento a nuestro pueblo”.

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a Machado, que repitió varias veces “Oh, Dios mío!” y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”.

“Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar”, responde Machado en alusión a su sorpresa por haber ganado el Nobel de la Paz.

El fallo del Comité Nobel noruego resalta su “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, aunque la líder opositora se mostró cauta.

“Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece”, afirmó.

Casa Blanca critica Nobel de la Paz para María Corina Machado

El asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó este viernes al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no otorgarle el premio al mandatario norteamericano.

“El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz”, escribió en un mensaje en la red X, tras conocer que el Nobel de la Paz fue entregado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, añadió Cheung.